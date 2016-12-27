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Zonguldak'ta iki grup arasında kavga: 5 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi'ndeki bir taksi durağı önünde M.D ve M.Y ile ticari taksi sürücüleri arasında araç parkı nedeniyle...

Zonguldak'ta iki grup arasında kavga: 5 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi'ndeki bir taksi durağı önünde M.D ve M.Y ile ticari taksi sürücüleri arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D ve M.Y ile taksi şoförleri H.O, D.M, G.O. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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EreğliKavgaZonguldak
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