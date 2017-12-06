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Zonguldak'ta Kubbet-üs Sahra'nın benzeri yapıldı

- Kozlu ilçesinde, Kubbet-üs Sahra'nın mimarisi örnek alınarak inşa edilen cami önümüzdeki hafta cuma günü ibadete açılacak - Zonguldak Valisi Çınar: - "Bugün Kubbet-üs Sahra camisinin kopyası olan güzel küçük eseri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Zonguldak'ta Kubbet-üs Sahra'nın benzeri yapıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki Kubbet-üs Sahra'nın mimarisi örnek alınarak inşa edilen caminin yapımı tamamlandı.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Kozlu'da Kubbet-üs Sahra'nın bir benzeri olarak inşa edilen caminin yaklaşık 1 milyon 250 bin liraya mal olduğunu belirterek, söz konusu ibadethanenin inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Caminin maliyetinin önemli bir bölümünü üstlenen hayırsever iş adamı İbrahim Aydoğan'a çeşitli hediyeler takdim eden Çınar, "Eser bitti ve çok da güzel oldu. Kendisi küçük görünüyor ama kullanılan malzeme, çiniler, mimari ve estetik bakımdan kıymetli bir eser oldu. Küçük görüntüsüne rağmen pahalı bir eser oldu." dedi.

Türkiye'de minarelerin yükseldiğini ve camilerin çoğaldığını kaydeden Çınar, "Giderek hem mimarisi hem de kalitesinde gelişmeler oluyor. Camilerimizin yarısına yakınını da hayırseverlerimiz yaptırıyor. Bugün Kubbet-üs Sahra camisinin kopyası olan güzel küçük eseri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kudüs'teki Mescid-i Aksa Külliyesi'nde yer alan ve Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği yere yapılan Kubbet-üs Sahra'nın benzeri olan caminin önümüzdeki hafta cuma günü ibadete açılacağı öğrenildi.

Bahçesinde Kubbet-üs Sahra'nın giriş kemerinin benzeri de bulunan camide, orijinaline uygun renkli taş ve mozaik süslemenin yanı sıra özellikle Osmanlı dönemindeki onarımda eklenen çiniler de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
KozluKubbet-üs SahraZonguldak
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