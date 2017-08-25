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Zonguldak'ta kurban hırsızlığı iddiası

- Çankırı'dan kente hayvan satışı için gelen bir kişinin, 650 kilogram ağırlığında ve 10 bin lira değerindeki kurbanlığının çalındığı iddia edildi

Zonguldak'ta kurban hırsızlığı iddiası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta hayvanını satmak üzere pazara gelen kişinin, 650 kilogram ağırlığında ve 10 bin lira değerindeki kurbanlığının çalındığı ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi 69 Ambarları mevkisindeki hayvan pazarına Çankırı'dan satış için gelen Metin Karakaya, kurbanlığını yerinde bulamaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hırsızlık şüphesi üzerine inceleme başlattı.

Hayvan sahibi Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çadırında bulunan hayvanlarına saman ve su verdikten sonra saat 04.00 gibi uyuduğunu söyledi.

Sabah kalktığında kurbanlıklarından birinin olmadığını fark ettiğini anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

"İneğini hemen çevrede aramaya başladım. 21 Ağustos'ta Çankırı'dan kurbanlık satmak için buraya geldik. Hayvanı buraya bağlamıştık. Sabah saat 04.00 sıralarında uyandım, baktım inek duruyordu. Sonra saat 06.00 gibi uyandım, inek yerinde yoktu. Aynı zamanda arabayla çevreyi dolandım. Durumu polise bildirdik. Halen bir sonuç yok. İnek 650 kilogram ağırlığındaydı. Burada 31 hayvanım vardı. Birini çaldılar. Hayvanın ayak izi var. Gözümle görmeyince kimseye bir şey diyemem. Ama hayvanım çalındı. Hayvanımın değeri yaklaşık 10 bin lira. Hayvanın bulunmasını bekleyeceğiz."

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Hayvan PazarıHIRSIZLIKZonguldak
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