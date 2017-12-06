Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üzülmez Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında çalışan Yakup Karataş'ın (49) sağ bacağı ocak içinde ''desandre'' diye adlandırılan kömür ve işçi nakli yapmak amacıyla kullanılan eğimli yolda makineye sıkıştı.

Mesai arkadaşlarının ocaktan çıkardığı işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Karataş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.