Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Ali eser
Yeni pazarlama müdürü
Pazarlamaya yeni müdür
Yeni otobüsler seferde
Yeni otobüsler seferde
Enflasyon hedefini açıkladı
Enflasyon hedefini açıkladı
Kış tedbirleri
Kış tedbirleri
Bilişimde yeni hedefler
İletişimde yeni hedefler

Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Üzülmez Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında çalışan Yakup Karataş'ın (49) sağ bacağı ocak içinde ''desandre''...

Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üzülmez Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında çalışan Yakup Karataş'ın (49) sağ bacağı ocak içinde ''desandre'' diye adlandırılan kömür ve işçi nakli yapmak amacıyla kullanılan eğimli yolda makineye sıkıştı.

Mesai arkadaşlarının ocaktan çıkardığı işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Karataş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Desenderedeİş KazasıZonguldak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5