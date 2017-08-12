Zonguldak'ta orman yangını

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cemaller ile Tepeören köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'te konuşlandırılan helikopter de müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.