Zonguldak'ta sağanak

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Merkez ve Ereğli ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezinde etkili olan yağış sonucu bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.



Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek, suların tahliye edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı.

Bu arada Gazipaşa ile Milli Egemenlik caddelerinde oluşan su birikintileri de sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Öte yandan bazı vatandaşların, çöp ve normal poşetlerle kendilerini korumaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kozlu ilçesi sahil yolunun Sevgi Evleri mevkisi bir süre ulaşıma kapandı. Ulaşımı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle yolda kalan araçlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Ekiplere yardımcı olmak isteyen bazı vatandaşların ise rögar kapaklarını elleriyle temizledikleri görüldü.

- Ereğli

Ereğli ilçesinde etkili sağanak nedeniyle Zonguldak-Ereğli ile Ereğli-Alaplı kara yolunda yola kaya parçaları düştü.

Karayolları ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zaman zaman güzergahta temizlik çalışması yaptı.