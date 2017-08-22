Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ABD ihracat İnternet üzerinden satış
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Zonguldak'ta sağanak

- Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, su altında kalan araçlarına vatandaşlar yüzerek ulaşmaya çalıştı - Ereğli Belediye Başkanı Uysal: - "Başkan yardımcılarımız ve tüm ekiplerimiz şu an alanda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için adeta seferberlik ilan ettik"

Zonguldak'ta sağanak

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar su altında kalan araçlarına yüzerek ulaşmaya çalıştı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, yağış dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Müftü Mahallesi'nde 4 araç su altında kaldı.

Araçlarının su altında kaldığını gören vatandaşlar uzun süre araçlarını kurtarabilmek için mücadele etti. Çevredeki vatandaşların da yardımı ile 3 araç kurtarılırken 1 araç sular altında kaldı.

Su altında kalan otomobile yüzerek ulaşan vatandaşlar aracı hareket ettiremeyince yine yüzerek güvenli bir alana çıktı.

Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek, suların tahliye edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak yağışın özellikle Müftü ile Bölücek mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.

İlçede kriz masası oluşturulduğunu ve yaşanan olumsuzluklara ekiplerin anında müdahale etmeye çalıştığını anlatan Uysal, "Başkan yardımcılarımız ve tüm ekiplerimiz şu an alanda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için adeta seferberlik ilan ettik. Müftü Mahallesinde bazı araçlar, ev ve iş yerlerini su bastı yine Bölücek Mahallesinde ulaşımda bir süre aksaklıklar yaşandı. Üzücü bir olay ile karşı karşıya gelmedik. Her noktaya müdahale edebilecek ekiplerimiz alanda çalışmalarına devam etmektedirler. Dere yatakları ise yine kontrolümüz altında." diye konuştu.

- Heyelan meydana geldi

Zonguldak-Ereğli ile Ereğli-Alaplı karayollarının bazı bölümlerinde heyelan yaşandı. Yola düşen kaya parçaları nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafiğin normale dönmesi için karayolları ekipleri güzergahta temizlik çalışması yaptı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de ilçenin belirli noktalarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EreğliHüseyin UysalSağanakSu Altında Kalan AraçlarZonguldak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5