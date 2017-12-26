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Zonguldak'ta sahte içki operasyonu

- Çaycuma ilçesinde bir iş yerinde 129 şişe sahte içki, 474 boş alkol şişesi ile 12 şişe kaçak alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ta sahte içki operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yılbaşı öncesi yoğunlaştırılan kaçak ve sahte içki operasyonları kapsamında 129 şişe sahte içki, 474 boş alkol şişesi ile 12 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içkilerin ticaretinin önlenmesi ve yasa dışı ticarete konu ürünlere el konulmasına yönelik yurt genelinde çalışma başlattı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda, ilçedeki bir iş yerinde sahte alkollü içki üretildiğini belirledi.

Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada çeşitli ebatlarda 129 şişe sahte içki, 474 boş alkol şişesi ile 12 şişe kaçak alkol ele geçirdi. İş yeri sahibi S.D. (31) gözaltına alındı.

Bu çerçevedeki operasyonların devam edeceği bildirildi.

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Kaçak AlkolOperasyonSahte AlkolZonguldak
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