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Zonguldak'ta şantaj ve tecavüz iddiası

- Çaycuma ilçesinde bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Zonguldak'ta şantaj ve tecavüz iddiası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir kadına tecavüz ettiği ve şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden M.K. (35), bir ay önce U.G'nin (49) tecavüzüne uğradığını ve o sırada çekilen fotoğraflarla kendisine şantaj yapıldığını öne sürerek, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan cumhuriyet savcılığı, U.G. hakkında yakalama kararı çıkardı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

U.G'nin evinde yapılan aramalarda, kuru sıkı tabanca, 8 av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
şantajTecavüzZonguldak
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