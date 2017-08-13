Zonguldak'ta sıcak hava

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, sıcak ve nemden bunalan vatandaşlar sahillere akın etti.

Hafta sonunu kentin mavi bayraklı tek plajı olan Kapuz'un yanı sıra Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarında geçiren vatandaşlar, sahillerde hem güneşlenip hem de denizin keyfini çıkardı.

Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca güvenlik şamandıraları çekilen plajda, cankurtaran ekipleri de olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.

Zonguldak Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı 26 derece, nem ise yüzde 60 olarak ölçüldü.

Bu arada, vatandaşların serinlemek için tercih ettiği Ereğli-Alaplı sahil şeridinde ise yol güzergahı araçlarla doldu.



