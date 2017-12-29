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Zonguldak'ta tavuk yüklü tır devrildi

- Alaplı'da tırın dorsesinin devrilmesi sonucu çok sayıda tavuk telef oldu

Zonguldak'ta tavuk yüklü tır devrildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde canlı tavuk taşıyan tırın dorsesinin devrilmesi sonucu çok sayıda tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Altun'nun kullandığı 14 BL 387 plakalı canlı tavuk yüklü tırın dorsesi, Mollabey köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, dorsedeki tavuk kasaları etrafa dağıldı. Çevreye yayılan kasalarda sıkışan tavuklar telef oldu.

Sürücü Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydınyayla köyünden tavuk yüklediğini ana yolda elektrik direkleri diktiklerinden dolayı kapalı olduğunu ve alternatif yolu kullandığını belirterek, "Tırın arka dorsesinde 3 bin 500 tavuk vardı. Yolu dar olmasından dolayı yolun bir bölümünde çökme meydana gelince arka dorsesi devrildi. Yüzlerce tavuk telef oldu. Canlı olan tavukları başka bir araca yüklüyoruz." diye konuştu.


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AlaplıDorseTavukZonguldak
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