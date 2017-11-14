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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

- İş arkadaşı olan 4 kişinin içerisinde bulunduğu aracın, park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı - Kazada hayatını kaybeden Turgay Çolpan'ın 2 gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aynı iş yerinde çalışan 4 kişinin bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eray Ceylan (32) idaresindeki 16 LT 192 plakalı hafif ticari araç, Bölücek Mahallesi mevkisinde park halindeki 67 LD 822 plakalı tıra çarptı.

Kazada yaralanan araçta sürücüsü ile Yaşar Dönmez (34), Volkan Köktürk (27) ile Turgay Çolpan (32), çevredeki vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Çolpan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken diğer yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Çolpan'ın cesedi ise Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada 4 kişinin aynı iş yerinde çalıştıkları ve iş çıkışı evlerine gitmek için araca bindikleri, hayatını kaybeden Çolpan'ın ise 2 gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika trafiğe kapanan mahalledeki ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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