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Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

- Alaplı'da meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan kardeşler, itfaiye tarafından kurtarıldı

Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Alaplı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan iki kardeş, araçtan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca'dan Ereğli istikametine giden Zafer Barut yönetimindeki 34 AB 0154 plakalı tır, Yalı Kavşağı'ndan dönüş yapan Kemal Arslan'ın (45) kullandığı 34 LA 6790 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, karayolundaki tabela direklerine sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Kemal ve kardeşi Samet Arslan'a, ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin, kesici ayırıcı alet yardımıyla yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu iki kardeş, bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Ereği Devlet Hastanesine kaldırılan Kemal ve Samet Arslan'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçlar ve devrilen karayolu tabelalarının kaldırılmasının ardından normale döndü.

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