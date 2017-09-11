Zonguldak'ta trafik kazası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtarırken, yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki kız, lastiği patlayan kamyonun parçalarının çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde Sebahattin D'nin kullandığı 67 EE 674 plakalı kamyon ile aynı yönde seyir halinde olan Şenol D'nin idaresindeki 67 EE 600 plakalı cip çarpıştı.

Vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine kazayı bildirirken, kendi imkanlarıyla cipte sıkışan Şenol D'yi araçtan çıkardı.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından Şenol D., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada yolun karşısına geçmek isteyen Emine N., kazada lastiği patlayan kamyonun parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucunda yaralandı.

Emine N. de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Sebahattin D'nin kullandığı kamyon seyir halinde iken, Şenol D'nin idaresindeki cipin bir anda sola dönmeye çalıştığı ve bu sırada kamyon sürücüsünün direksiyonu refüje kırmasıyla lastiğinin patlayıp ciple çarpıştığı güvenlik kameralarına yansıdı.