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Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası: 19 yaralı

- Ereğli ilçesinde işçi servisi ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 19 kişi tedavi altına alındı

Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası: 19 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğanlı mevkisinde Vedat Taram'ın kullandığı 67 AU 145 plakalı otomobil, Erdil Şen'in idaresindeki 67 TC 782 otomobille çarpıştı.

Yunus A'nın kullandığı 67 LG 217 plakalı işçilerin içinde bulunduğu minibüs, kaza yapan araçlara çarpmamak için yol kenarına, Ramazan Okumuş'un idaresindeki 67 TR 207 plakalı otomobil de kazaya karışmamak için manevra yaptığı sırada su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada çoğunluğu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan işçiler olmak üzere yaralanan 19 kişiyi, çeşitli hastanelere kaldırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri de yaralıları kurtarma çalışmalarına katıldı.

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