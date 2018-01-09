Zonguldak'taki cinayet davasında karar bozuldu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kız arkadaşını ve gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü taksiciyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından bozuldu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan sanık Deniz Boyraz hakkında iki kez müebbet hapis cezası verildikten sonra duruşmalardaki iyi hali göz önüne alınarak cezasının toplam 50 yıla düşürülmesi ve "delilleri karartma" suçlamasıyla yargılanan babası Ali Boyraz hakkında 1 yıl hapis cezasına verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının temyiz başvurusu sonuçlandı.

Maktul Gizem Tunç'un ailesinin avukatının yaptığı başvuru üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 15 Kasım 2017'de verdiği kararda, olayın toplumda meydana getirdiği tepki ve infial ile kamu vicdanını rencide edici nitelikte olduğu ifade edildi.

Takdiri indirime müstahak görülmeyen sanık lehine karar verilmesi suretiyle eksik cezaya hükmolunduğu belirtilen kararda, sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğu kaydedildi.

Oy birliği ile karar alındığı aktarılan kararın sonuç kısmında, şu ifadelere yer verildi:

"Somut olayda takdiri indirim uygulanmasının, 'makul' ve 'makbul' olup olmadığı değerlendirildiğinde, suçun işlenme biçimindeki hususiyetler, toplumda meydana getirdiği tepki ve infial, kamu vicdanını rencide edici niteliği, sanığın kişiliğindeki, geçmişindeki ve sosyal ilişkilerindeki olumsuz özellikler nazara alındığında, takdiri indirim uygulanmasına karar verilmesi suretiyle eksik cezaya hükmolunmuştur."

Kararda, baba Ali Boyraz hakkında verilen 1 yıllık hapis cezasının ise onanmasına karar verildiği bildirildi.

Deniz Boyraz, ilerleyen günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

- Olay



Taksicilik yapan Murat Erdoğan'ın cesedi, 9 Eylül 2013'te, Uzun Mehmet Mahallesi Radar mevkisindeki barakada, Gizem Tunç'un (21) cesedi de olay yeri yakınındaki ormanlık alanda bulunmuş, genç kızın iki elinin kesildiği belirlenmişti.



Olayla ilgili aranan zanlı Deniz Boyraz, Denizli'deki askeri birliğinde gözaltına alındıktan sonra, baba Ali Boyraz da "delilleri karartma ve kuvvetli suç unsuru bulunduğu" iddiasıyla tutuklanmıştı.



Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nin 6 Ocak 2014 tarihli otopsi raporunda, Gizem Tunç'un ellerinin öldürüldükten sonra bileklerinden kesildiği tespit edilmişti.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Eylül 2014'te "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapse çarptırdığı Deniz Boyraz'ın cezasını, duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak 50 yıl hapse düşürmüş, sanığın babası Ali Boyraz'a da bir yıl hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.



