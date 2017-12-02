Zonguldak'taki cinayet

ZONGULDAK(AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde eski eşi ile kızını öldürdüğü, oğlunu yaraladığı iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Gökçebey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan G.K'nin (65), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yaşamını yitiren Gülay Gökdemir'in ağabeyi Yıldıray Gökdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Kız kardeşinin çocuklarıyla birlikte Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşadığını anlatan Gökdemir, "Kardeşim ile G.K. 2009 yılında boşanmışlardı. Çocuklar kardeşimde kalıyordu. G.K, evine bakmıyordu. Çocuklarına nafaka vermemek için çok uğraştı. G.K, yaklaşık 1,5 yıl önce borçlarından dolayı bu tarafa kaçmıştı. Çocuklarını arayıp özlediğini söyleyerek bu tarafa getirmeye çalışmış." diye konuştu.

Bu işin peşini bırakmayacağını ifade eden Gökdemir, şunları kaydetti:

"Adaletin de bu işin peşini bırakmasını istemiyorum. Herkesin bu konuya duyarlı olmasını istiyorum. Bu tür psikopatların toplumda yeri yok. En son dün kız kardeşim ve çocuklar Kocaeli'den kalkarak buraya gelmişler. Geldiklerinden yaklaşık bir saat geçmeden olay meydana geliyor. Olayı çarpıtıyorlar. Güya ifadesinde diyormuş ki, 'Kız bende kalıyor, kızımı bir yıl oldu getireli.' Tamamen yalan. Kendini kurtarıp olayı başka yere çekip cezasının hafifletmeye' çalışıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok."

Bu arada Gülay Gökdemir ile kızı Betül K'nın cenazelerinin yarın öğle namazının ardından Afyonkarahisar'ın Balmahmut köyünde defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Barbaros K'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Dün Gökçebey'in Yeni Mahalle TOKİ evlerinde G.K. ile eski eşi Gülay Gökdemir arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine, G.K, yanında bulunan tabancayla eski eşi Gökdemir, kızı Betül ile oğlu Barbaros K'yı yaralamıştı.

Gülay Gökdemir ile Betül K'nın yaşamını yitirmiş, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Barbaros K'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.