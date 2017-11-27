Zonguldak'taki maden ocağında göçük

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine bağlı maden ocağındaki kazayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Sarıeroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Karadon mevkisindeki kömür ocağında göçük yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Kazada hayatını kaybeden iki emekçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralanan bir emekçi kardeşimize acil şifalar diliyorum. Yaşanan kazayla ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiştir."