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Zonguldak'taki sağanak

- Kentte dün etkili olan şiddetli yağışın ardından temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başlandı - Ekipler, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda, yüksek gerilim hattı direğinin kayması sonucu tedbir amacıyla boşaltılan evlerin bulunduğu bölgede inceleme yaptı

Zonguldak'taki sağanak

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle zarar gören bazı iş yerleriyle evlerde temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle Kozlu ilçesinin Ilıksu mevkisinde, derenin taşması sonucu bazı iş yerleri ve evlere su bastığı görüldü.

Ev sahipleri çamurlu suları tahliye etmeye ve eşyalarını kurtarmaya çalışırken, belediye ekipleri de yağış nedeniyle sürüklenen molozları temizlemeye çalıştı.

Öte yandan, dün sağanak nedeniyle Çınartepe Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda, yüksek gerilim hattı direğinin kayması sonucu tedbir amacıyla boşaltılan evlerin bulunduğu bölgede, ekipler inceleme yaptı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve enerji firması yetkilileri ile belediye ekipleri de bölgeye gelerek çalışma başlattı.

Ilıksu Plajı yakınında bulunan dereden Karadeniz'e akan çamurlu su ise deniz yüzeyini kahverengiye bürüdü.


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