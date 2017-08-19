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Zonguldak'taki silahlı saldırı

- Kumtarla köyünde kına eğlencesi dönüşü düzenlenen, 3 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

Zonguldak'taki silahlı saldırı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kına eğlencesi dönüşü düzenlenen, 3 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli E.A. sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Şüphelinin, jandarmadaki ifadesinde, saldırıyı husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini ve pompalı tüfekle araca hedef gözetmeksizin ateş ettiğini söylediği ileri sürüldü.

Öte yandan, orman arazisindeki ağaç kesim ihalesi dolayısıyla tarafların arasında anlaşmazlık yaşandığı, şüphelinin ağabeyi Ş.A'nın, saldırıda hayatını kaybeden Şeref Akyüz'ün geçen Ramazan Bayramı'nda bıçakla yaraladığı iddia edildi.

Bu arada, saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazelerini almak için hastane önünde bekleyen yakınlarının, gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Zonguldak'ın Kumtarla köyünde, 4 kişinin bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş edilmiş, saldırıda yaralanan Şeref, Soner ve Uğur Akyüz, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ağır yaralı Tolga Köse ise ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti.

Olayla ilgili E.A. gözaltına alınmıştı.


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