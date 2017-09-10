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Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonu

- Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, üst aramalarında 5 gram uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Serkan K. (25), Batuhan Ş'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan iki şüpheli, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, liman arkası mevkisinde bulundukları otomobili durduran polis ekiplerince aranan A.G (33) ve E.D'nin (26) üstünde 100 gram esrar ele geçirildi. "Uyuşturucu madde kullanmaktan" haklarında soruşturma başlatılan A.G ve E.D, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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