Zorlu görevlerde koordinasyonu sağlıyorlar

VAN (AA) - Van Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ekipleri, kış aylarında yoğun mesai harcıyor.



Hizmete girdiği 2014'ten bu yana bin 316 vakaya müdahaleye imkan tanıyan merkez, kurumların koordinasyonunu gerçekleştirerek sağlık ekiplerine büyük kolaylık sağlıyor.



İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada SAKOM'un Van, Bitlis, Hakkari, Muş ve Ağrı'da hastaya ulaşmak için gerekli koordinasyonu sağladığını söyledi.



SAKOM biriminin 112 acil sağlık ve UMKE ekiplerine büyük zaman kazandırdığını ifade eden Yanmaz, 24 saat hizmet veren birimde 10 sağlık personelinin çalıştığını dile getirdi.



Yanmaz, ekiplerin SAKOM sayesinde vakaya ulaşmada organize hareket ettiğini belirterek şöyle konuştu:



"Her türlü olağan dışı durumlar, toplumsal olaylar, afet, hasta kurtarma operasyonları ve özellikle de kış aylarında olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşanan vakalara ulaşmada koordinasyonu sağlıyoruz. Ekiplerimiz, sıkıntıyı giderecek diğer paydaş kurumların faydasına olacak şekilde 112 ve UMKE birimlerimizle yapacakları organizasyonla daha kısa sürede ve güvenle hastalara ulaşmakta, çalışmalarını da organizeli bir şekilde yürütmektedir."



"Risk teşkil edecek bir durum var mı?"

SAKOM personeli Müge Arıkanlı da kış şartlarında köylerden alınacak vakalara ulaşmak için kapalı yolların açılması amacıyla karla mücadele ekipleriyle görüştüklerini aktardı.



Kurumlar arasında gerekli iletişim ve organizasyonu temin ettiklerini anlatan Arıkanlı, "Kara saplandığı ve yolda kaldığı durumlarda ambulansımızın kurtarılmasını sağlıyoruz. Bölgede herhangi bir terör olayı var mı? Yol güvenli mi ? Hem ambulansımız hem de hastamız için risk teşkil edecek bir durum var mı? Bunu güvenlik güçlerimizden sorguluyoruz." dedi.



Kış aylarında yoğun mesai harcadıklarına işaret eden SAKOM personeli Büşra Ebiperi de bölgede yaşanan olağan dışı durumlara müdahale ettiklerini söyledi.