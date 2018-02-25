Zorlu Holding ve GSR Capital arasında 4,5 milyar dolarlık dev anlaşma

İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding, Çinli yatırım ve özel sermaye şirketi GSR Capital ile 4,5 milyar dolarlık yatırımı içeren ve iki alanı kapsayan ortaklık için ön anlaşma imzaladı.

Zorlu Holding'in GSR Capital ile imzaladığı ortaklık anlaşması İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül ve GSR Capital Eş Başkanı Jianghua Su'nun yanı sıra NEVS Yönetim Kurulu Başkanı Kai Johan Jiang, NEVS CEO'su Stefan Tilk, NEVS Hissedar Temsilcisi Chao Ma, Zorlu Holding yönetim kurulu üyelerinden Olgun Zorlu, Selen Zorlu, Şule Zorlu ve Emre Zorlu ile Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan katıldı.

Bu anlaşma ile GSR Capital, Zorlu Grubu şirketlerinden Vestel ile elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerine yönelik 25 bin megavatlık potansiyel kapasiteye sahip olması hedeflenen bir mega batarya fabrikasını yüzde 50 ortaklıkla kuracak.

GSR Capital, ayrıca, Zorlu Holding'in bir parçası olarak Türkiye'nin nikel potansiyelini ekonomiye kazandırmak üzere arama, işletme, ihracat, Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerinde bulunan Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yüzde 50 ortak olacak.

Yapılan bu ortaklık anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlarla uzun vadede Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar tutarında yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye de istihdam sağlanacak.

Anlaşma kapsamında ayrıca, iki grubun malzeme, mekanik ve yazılım alanlarında Çin ve Türkiye'de Ar-Ge merkezleri kurması hedefleniyor. 2018 yılı içerisinde, batarya paketleme işleminin başlaması, ardından da 4 yıllık bir dönem içinde komple batarya üretimine yönelik yatırımın tamamlanması hedefleniyor.

Yatırımı 2018'de başlayacak ve 2023'te tamamlanarak devreye alınacak tesis ara mamulden yazılıma kadar tüm süreçleri kapsayacak ve yılda 25 bin megavat kapasiteyle batarya üretecek. Her iki yatırımın, oluşturacağı Ar-Ge potansiyeli ve "know-how" ile Zorlu Holding'i geleceğin akıllı dünyasında trendleri belirleyecek global grupların arasına taşıması hedefleniyor.





- "6 milyar dolarlık ihracat geliri ve 4 bin kişiye istihdam sağlanacak"





Toplantıda konuşan Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül, GSR Capital ile yapılan iki farklı ortaklık çerçevesinde, 2023 yılına kadar toplam 4,5 milyar dolarlık yatırım yapılacağını belirterek, "Bu sanayide dönüşüm projesidir. Yapılan bu ortaklık anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlarla uzun vadede Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar tutarında yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye de istihdam sağlanacak." dedi.

Yatırımı 2018'de başlayacak ve 2023'te tamamlanarak devreye alınacak, 25 bin megavat kapasiteli batarya fabrikasıyla 500 bin adet elektrikli araca batarya sağlayacakları bilgisini veren Yüngül, şunları kaydetti:

"Bazı ürünler vardır bunlar hep bir çağın başlangıcı oluyor. Mesela akıllı telefonlar, internet... Bugün anlatacaklarımız da yeni çağın ilk adımları olacak. Bunda bulunduğumuz, böyle bir yolculuğa çıktığımız için çok gururlu ve heyecanlıyız. GSR Capital ile çok geniş kapsamlı bir anlaşma yapıyoruz. Öncelikle GSR Capital, Grubumuzun girişimci ruhu ve sanayici kimliği ile kurduğu Avrupa ve Türkiye'nin ilk nikel-kobalt işletme tesisi Meta Nikel'e yüzde 50 oranında ortak olacak. Bu ortaklıkla birlikte mevcutta 10 bin ton olan kapasitemizi yapacağımız yatırımlarla 4 kat arttırarak 40 bin tona çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda Gördes'te konsantre nikel üretiyoruz. Ortaklık kapsamında Gördes'te yapacağımız sülfat yatırımı ile pillerde kullanılan nikel sülfat ve kobalt sülfat üretimi de yapmaya başlayacağız. Ayrıca Gördes'te, halihazırda ithal ettiğimiz, nikel üretim proseslerinde kullanılan sülfürik asidi de kendi bünyemizde üretmek için yeni bir tesis yatırımız olacak. Diğer taraftan yine Eskişehir'deki sahamızda, 20 bin tonluk nikel sülfat ve kobalt sülfat tesisi kuracağız. Böylece Meta Nikel şirketimizin kapasitesi 4 katına çıkarken, ürettiğimiz nikelin katma değeri daha da artacak. Bu dünyada sayılı bir kapasite olacak. Avrupa'da ve Türkiye'de tek olacak."





- "Kurulması planlanan batarya üretim tesisi, uzun soluklu yolculuğun ilk aşaması"





Yüngül, kurulması planlanan batarya üretim tesisinin ise bu yatırımın uzun soluklu bir yolculuğun ilk aşamasını oluşturduğunu belirterek, işe ilk önce elektrikli otomobiller ve enerji depolama için pil paketleme tesisinin kuruluşu ile başlayacaklarını anlattı.

Önümüzdeki dönemde 25 bin megavatlık pil yatırımı için ortalama 300 bin metrekarelik bir alanda mega bir pil üretim tesisi kurma olanaklarını da araştırdıklarına işaret eden Yüngül, "2018'de pil üretimimizin başlamasını ve 2023 yılında tamamlanarak aktif olmasını hedefliyoruz. Toplam yatırımı 2,5 milyar dolar olacak. 2023 yılında pil fabrikasından toplam yapacağımız satışların 5 milyar dolar olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Yüngül, hem Türkiye'de hem de Çin'de ortak bir Ar-Ge'lerinin olacağını vurgulayarak, "Hem bu malzemelerin hem de teknolojinin devamlı geliştirilmesi için böyle bir yatırım olacak. Böylece telefonlar ile başlayan şimdi elektrikli otomobillerde ve enerjinin depolanmasında da kullanılan pil yatırımı ile Türkiye'de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağız. Meta Nikel'de 1 milyar dolara ara mamul ihraç edecekken katma değerli bir ürün haline getirip 6 milyar dolarlık ihracat yapmış olacağız. Bu iş birliğiyle aslında otomobilin beyni olarak tanımlayabileceğimiz pili ürettiğimiz ve bu alanda oyun kurucular arasına girdiğimiz bir atılımdan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.









- "500 bin adet elektrikli araca batarya sağlayacağız"





Ömer Yüngül, Meta Nikel tesisinin Türkiye'de yeni nesil madenciliğin Ar-Ge ve teknoloji üssü konumunda bulunduğunu kaydederek, hedeflerinin Türkiye'yi bu ortaklıklarla Avrupa ve yakın pazarda en büyük üretim ve Ar-Ge merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

Proses yönetiminde çok ciddi bir yol aldıklarına dikkati çeken Yüngül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi sıra daha katma değerli nikel formları üretmeye geldi. Bunu üretmek için gerekli teknoloji ve insan kaynağına sahibiz. Ancak bunun da ötesinde ölçek ekonomisi avantajını sağlamayı hedefliyoruz. Dünya pazarına ürün sunabilmeniz için dünya ölçeğinde üretim yapmanız gerekiyor. Meta Nikel'deki yatırımımızın temel sebebi de bu. Artık 4 kat daha fazla üretip, daha katma değerli ürün ihraç edeceğiz. 2023'te devreye alacağımız 25 bin megavat kapasiteli batarya fabrikasıyla da 500 bin adet elektrikli araca batarya sağlayacağız. Bu yolda GSR Capital gibi global bir grupla gücümüzü birleştirmenin bize büyük bir sinerji kazandıracağına inanıyoruz. GSR Capital'in yatırım ekosisteminde yaratacağımız sinerji bize daha büyük kapılar açacak."









- "Türkiye çok başarılı bir sanayi zincirine sahip"





GSR Capital Eş-başkanı Jianghua Su da GSR Capital olarak, yıllardır yeni enerji teknolojilerinin endüstriyel çapta üretimine odaklandıklarını belirterek, "Türkiye'nin gücüne, dinamizmine ve potansiyeline inanıyoruz. Türkiye'nin en yenilikçi gruplarından biri olan Zorlu Holding ile yaptığımız bu ortaklık, bizi geleceğe taşıyacak olan Avrupa'da iş geliştirme çalışmalarımızın en önemli parçalarından biri olacak." dedi.

Zorlu Holding ile nikel, kobalt ve batarya üretimi için yaptıkları iş birliğinin kazan-kazan prensibine dayalı dikey bir entegrasyonu olanaklı kılacağını vurgulayan Jianghua, şu bilgileri verdi:

"Sadece Türkiye'nin değil dünyanın kendi alanında ilk 10 tesisi içerisinde yer alan Meta Nikel gibi muazzam bir tesisi hayata geçiren Zorlu Holding'in vizyonu, girişimci ruhu ve cesaretini takdir etmemek mümkün değil. Şimdi hep birlikte el ele vererek yapacağımız yatırımlarla buradan dünyanın birçok ülkesine yüksek katma değerli ürünler ihraç edeceğiz. Elektrikli otomobillerle birlikte enerjinin depolaması ile ilgili her alana yenilikçi ürünler sunmak için güç birliği yapacağız. Bu vizyonunun bir parçası olarak hayata geçireceğimiz pil üretim tesisi ile geleceğin global inovasyon ekonomisinin en güçlü oyuncularından biri olmak için hep birlikte çalışacağız. Bu ortaklığın GSR Capital, Zorlu Grubu ve Türkiye için yepyeni başarıların ilk adımı olmasını diliyorum."

Jianghua, Zorlu Holding ile yaklaşık 1 yıldır iş birliği için görüştüklerini dile getirerek, görüşmelerin sonunda Türkiye'de dünyanın en büyük pil, Ar-Ge ve üretim merkezi üretim merkezini oluşturmak konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin çok başarılı bir sanayi zincirine sahip olduğunu aktaran Jianghua, "Yatırım yapmaktaki nedenimiz; pil ve batarya için gereken nikel ve kobalt madenlerine sahip Türkiye, güçlü üretim kapasitesi ve entegrasyon gücüne sahip. Bu nedenle Türkiye'nin geleceğine yönelik elektrikli otomobil konusuna çok olumlu bakıyoruz. Türkiye, gelecekte elektrikli otomobili tüm dünyada en iyi geliştirebilecek ülkelerden birisi. Diğer bir nedenimiz ise Türkiye özel bir konumda bulunuyor. Avantajlı bir ulaşım merkezi konumunda. Türkiye'de yatırım yapmak Avrupa'ya açılan bir kapı anlamına geliyor. Türkiye'ye yatırım yaparak hem Avrupa'ya hem de komşu ülkelere hitap edebileceğiz. Yatırım yapmamızın en önemli sebebi ise Zorlu Holding gibi olağanüstü bir partnere sahip olmak..." yorumunu yaptı.





- "Batarya üretimine yerli otomobil için başlanmıyor"





Toplantı esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu Holding CEO'su Yüngül, 3 senedir geleceğin teknolojisi bataryayı Türkiye'de üretmek için çalıştıklarını ve bu çalışmaya yerli otomobil ya da sadece otomobil için başlanmadığını belirterek, "Yerli otomobilin başlangıcı henüz 6-7 ay... Onun için yerli otomobil yüzünden başladık diye bir şey yok. Böyle işler 3-4 ayda olmuyor. Biz GSR Capital ile 1 yıldır görüşüyoruz. Ayrıca ondan önce de bizim 2 senemiz var. Enerjinin de depolanmasını düşünüyoruz. Evlerdeki batarya sistemlerini de hedefliyoruz. Çok kullanım alanı olacaktır." dedi.

Batarya fabrikasının yerine karar vermediklerini aktaran Yüngül, ilk etapta Ar-Ge ve 2 bin megavatlık paketleme yatırımının Manisa'daki Vestel tesislerinde, daha sonraki yatırımların ise ayrı bir yerde olacağını söyledi.

Yüngül, 500 bin adet elektrikli araca batarya sağlama kapasitesine ulaşma hedeflerinin dünyada elektrikli otomobil gelişiminin çok hızlı ilerlemesinden kaynaklandığını aktararak, "Bugün İsveç, Norveç, Hollanda gibi ülkeler 2023'ten itibaren sadece elektrikli araç sürmeye başlayacak. Bu 500 bin araçlık kapasitenin 2030 yıllarında çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Bu bir başlangıç. Yerli piyasada da olmayacak mı? Tabii ki olacak." yorumunu yaptı.

Finansman kaynağına yönelik bir soruya ilişkin Yüngül, "Hem Avrupa'da hem Türkiye'de büyük küçük bütün buna ihtiyacı olanlarla iş birliği yapmak için yarından itibaren çalışmalara başlayacağız. Bu işe başlarken yaptığınız iş birlikleri çok uzun vadeli oluyor. Dolayısıyla böyle bir kontratla, teknolojiyle, bunu üretecek bilgi ve beceriye sahip olunca finansman problemi olacağını düşünmüyorum. Çünkü elinizdeki kontratlar ve teknoloji dediğiniz zaman yurt içi ve uluslararası finansmanda çok zorlanmayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yüngül, söz konusu yatırımın Çin'den Türkiye'ye gelen en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Jianghua Su ise hem Zorlu Holding'in hem de GSR Capital'in çok güçlü finansman gücüne sahip olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde Türkiye'de daha çok alanda iş fırsatları aramaya devam ediyoruz. İlerleyen günlerde Türkiye'de bir ofis kurma fikrinden de uzak değiliz." şeklinde konuştu.