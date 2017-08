Zorlu PSM yeni sezonda dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), yeni kültür sanat sezonunda yerli ve yabancı önemli sanatçıları ağırlayacak.

Merkezde yapılan basın toplantısının ardından, AA muhabirine açıklamada bulunan Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, dopdolu etkinliklerin olacağı yeni sezonun 1 Eylül'de başlayacağını ve 31 Ağustos 2018'e kadar devam edeceğini söyledi.

Abbas, sezon boyunca yapılacağı netleşmiş yaklaşık 115 etkinliği basın toplantısında açıkladıklarının altını çizerek, "Yeni sezondaki toplam etkinlik sayımıza baktığımızda aslında bu, 7'de biri kadar. Bu çok ciddi bir rakam Türkiye ve İstanbul standartlarında. Eylülün başıyla birlikte yabancı konserlerimiz başlıyor. Ünlü İngiliz sanatçı Tom Odell'le ilk büyük konserimizi gerçekleştiriyoruz. Sonra bir başka İngiliz sanatçı Michael Kiwanuka, ondan sonra da Nicolas Jaar var. Ekim ayıyla birlikte ünlü Fransız şarkıcı Patricia Kaas sahne alacak Zorlu PSM'de." dedi.

Yerli konserlere de işaret eden Abbas, İlham İrem'den Emre Altuğ'a Yeni Türkü'den Cem Adrian'a kadar çok fazla sayıda yerli ismi konuk edeceklerini dile getirdi.

Murat Abbas, BKM işbirliğinde müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren "Blue Man Group"un İstanbul'a geleceğini aktararak, senenin en renkli gösterisini sunacak olan topluluğun, 13 Şubat-4 Mart 2018'de toplam 26 kez sahne alacağını kaydetti.

- "Caz Festival Mayıs ayında yapılacak"

Önceki yıllardaki festivallerin yeni sezonda da devam edeceğini sözlerine ekleyen Abbas, şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz sezon başlattığımız MIX Festival bu sene de Aralık ayında gerçekleşecek. 15-16 Aralık'ta iki gün yapılacak. Bu akşam MIX programının yarısını açıklamış olduk. Belli başlı isimler, Selda Bağcan, Electro Deluxe, Cem Adrian ve Manuş Baba gibi yerli isimlerimiz ile yabancı isimlerimiz de var. Zorlu PSM Caz Festivali Mayıs 2018'de gerçekleşecek. Bu akşam, festivalde sahne alacak 3 ismi açıkladık. Bunlar Gregory Porter, Stacey Kent ve The Australian Pink Floyd Show. Sonar Festivalimiz 30-31 Mart'ta gerçekleşecek. İlk defa bu sezon, Şubat ayında iki hafta boyunca, sömestr tatilinde Zorlu Çocuk Sanat Festivali'ni yine Zorlu PSM'de gerçekleştireceğiz."

Zorlu PSM Genel Müdürü Abbas, sezon içinde çeşitli sergilerin de gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Digi.logue etkinliklerimiz ve sergilerimiz devam ediyor. Eylül ayında 'Gelecek Anlatıcıları" isimli bir sergimiz var. Bir ay boyunca devam edecek. Aralık ayında British Council ile yapmış olduğumuz, farklı sanatsal disiplinlerin bir araya geldiği AltCity sergimiz yine Zorlu PSM bünyesinde gerçekleşecek." diye konuştu.

- Odell 23 Eylül'de, Kiwanuka 3 Ekim'de, Kaas ise 27 Ekim'de konser verecek

BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell 27 Eylül'de, etkileyici sözleri ve zarif yorumuyla dikkati çeken Michael Kiwanuka 3 Ekim'de, elektronik müzikte kendi özgün tarzını ortaya koyan prodüktör Nicolas Jaar 26 Ekim'de, Fransız şarkıcı Patricia Kaas ise 27 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

MIX Festival'de aralarında Selda Bağcan&Boom Pam, Modestep, Electro Deluxe, The Wedding Present, Cem Adrian, Goose, Mustafa Özkent, Kabus Kerim, Manuş Baba, Slam, Jakuzi, Motorama, Gökçen Kaynatan, Donae'o, Dagamba, Son Feci Bisiklet, SX, She Drew The Gun, Dudu Tassa&The Kuwaities, Akın Sevgör ve The Away Days'in de yer aldığı çok sayıda sanatçı ve müzisyen sahne alacak.

Dünyanın ünlü elektronik müzik, yaratıcılık ve teknoloji festivali Sonar Istanbul, 30-31 Mart 2018'de yapılacak.

Dev ekrandaki film gösterimiyle eş zamanlı olarak film müziklerinin canlı seslendirildiği Movies in Concert serisi kapsamında 6-7 Ekim'de "La La Land", 3-4 Kasım'da "Harry Potter ve Felsefe Taşı", 13-14 Nisan 2018'de "The Lord of the Rings-Return of the King" filmleri izlenebilecek.

Bu yıl üçüncü defa düzenlenen "Vestel Gururla Yerli" konserleri kapsamında 26 Eylül'de Gökhan Türkmen, 30 Eylül'de İlhan İrem, 3 Ekim'de Burhan Öçal&İstanbul Oriental Ensemble, 10 Ekim'de Cem Adrian, 17 Ekim'de Emre Altuğ, 24 Ekim'de Yeni Türkü, 30 Ekim'de Fazıl Say&Nicolas Altstaedt '4 Cities', 31 Ekim'de Ahmet Aslan, 14 Kasım'da Nazan Öncel, 5 Aralık'ta Cenk Eren ve 12 Aralık'ta ise Ümit Besen konser verecek.

Sezon boyunca Zorlu PSM prodüksiyonu ve Talimhane Tiyatrosu iş birliğiyle sahneye konan "Yoldan Çıkan Oyun", Oyun Atölyesi’nden Haluk Bilginer'in başrol oynadığı "Pencere", Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu'ndan "Yatak Odası Diyalogları" ve "Frankenstein", Müşterek'in "39 Basamak" oyunlarının yanı sıra "Kürk Mantolu Madonna", "Mutluluk", "Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi" ve "Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi" merkezde izlenebilecek. İstanbul'daki 19 farklı tiyatro topluluğunun 31 oyununun sahneleneceği merkezde ayrıca, Zorlu Çocuk Tiyatrosu tarafından sahneye konan "Karton Şehir" ve "Lunapark Gezegeni" adlı çocuk oyunları ücretsiz sunulacak.

Sezonun tam programı 23 Eylül'de yapılacak ikinci basın toplantısıyla duyurulacak.