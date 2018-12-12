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Zorunlu kış lastiği uygulaması online satışları artırdı

- n11.com verilerine göre, kış lastiği satışları kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artış kaydetti

Zorunlu kış lastiği uygulaması online satışları artırdı
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İSTANBUL (AA) - n11.com’un 2018'in kasım ayı verilerine göre, e-ticaret platformunda bu yıl kış lastiği satışlarında geçen yıla göre yüzde 50 artış oldu.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, araçlarını kış aylarının zorlu yol koşullarına karşı hazırlıklı hale getirmek isteyen araç sahipleri, bu yıl tek tıkla alışveriş imkanı sunan n11.com’dan alışverişi tercih etti.

Bazı araçlarda kış lastiğinin zorunlu hale getirilmesinin de etkisiyle araç sahipleri, bu yıl kış lastiklerini erkenden online alışveriş üzerinden gerçekleştirdi.

Kışa hazırlıklı girmek isteyen araç sürücüleri, kasım ayından itibaren kış lastiklerini hazır etmeye başladı. e-ticaret platformu n11.com'un verilerine göre, kasım ayında kış lastiği satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor. Bu yıl n11.com’da en çok satılan kış lastiği markaları ise Petlas, Nokian, Lassa ve Goodyear oldu.

Kış aylarında zorlu yol koşullarını daha güvenli hale getiren kış lastikleri pek çok markanın farklı fiyat seçenekleriyle n11.com’da sürücülerle buluşuyor. Bridgestone Blizzak modelleri, Goodyear, Lassa Snoways, Petlas Snowmaster ve Nokian gibi önde gelen markaların pek çok kış lastiği modeli n11.com’da satışa sunuluyor.

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