Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya
Enflasyon kritik öncelik
Enflasyon kritik öncelik
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek

Zorunlu uzlaştırmacı eğitimine rekor katılım

- Uzlaştırmacılar için zorunlu hale getirilen eğitimlere 33 bin kişi katıldı - Eğitimlerini tamamlayan uzlaştırmacı adaylarından 11 Mart'ta yapılacak sınavda başarılı olanlar göreve başlayacak

Zorunlu uzlaştırmacı eğitimine rekor katılım

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Uzlaştırma kapsamındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturacak uzlaştırmacılar için zorunlu hale getirilen eğitimler 33 bin kişiye verildi.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığından aldığı bilgiye göre, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği" kapsamında uzlaştırmacılara zorunlu eğitim getirildi.

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca Türkiye'de ilk kez başlatılan uygulama kapsamında izin verilen eğitim kurumları, 9 Ekim 2017'de eğitim vermeye başladı.

Cezada alternatif çözümlerden biri olan ve fail ile mağdur arasındaki anlaşmazlıkların tarafsız uzlaştırmacı marifetiyle çözümünü sağlayan uzlaştırma kapsamındaki eğitimler 31 Aralık 2017'de sona erdi. Bu eğitimleri, uzlaştırmacı olmak isteyen 33 bin kişi aldı.

Uzlaştırmacı olmak isteyenlere, "onarıcı adalet", "onarıcı adalet programlarında mağdur fail uzlaştırması", "alternatif uyuşmazlık çözümü", "iletişim", "müzakere teknikleri", "uygulama eğitimi" ve "ceza adalet sistemi" konularında eğitimler verildi. Eğitimleri alanlar, uzlaştırmacı sınavına girmeye hak kazandı.

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, eğitimlerin tamamlanmasıyla sınava yönelik başvuruları almaya başladı. Elektronik ortamda alınan başvurular, 8 Ocak'ta sona erecek.

- Uzlaştırmacı sınavı 11 Mart'ta

Uzlaştırmacı sınavı ise Anadolu Üniversitesi tarafından 11 Mart'ta yapılacak. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının hazırladığı uzlaştırmacı eğitim kitabı, elektronik ortama aktarılacak. Sınavda, adaylara bu kitaptan sorular yöneltilecek. Adaylar, sınavda, uzlaştırma, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, müzakere, iletişim konuları ile uygulamalı uzlaştırma eğitiminde verilen bilgilerle ilgili soruları yanıtlayacak.

Sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve uzlaştırmacı siciline kaydedilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ADALET BakanlığıAlternatif Çözümler Daire BaşkanlığıUzlaştırmaUzlaştırmacıZorunlu Uzlaştırmacı Eğitimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5