Zübeyde Hanım'ın vefatının 95. yılı

İZMİR (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 95. yılında İzmir'deki mezarı başında anıldı.

Karşıyaka ilçesindeki anıt mezar önünde düzenlenen törende, resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri anıta çelenk koydu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Zübeyde Hanım'ı ölümünün 95. yılında bir kez daha saygı ve özlemle andıklarını ifade etti.

Ortadoğu coğrafyasında gıpta ile bakılan, çağdaş bir ülkenin bireyleri olmaktan gurur duyduklarını belirten Kocaoğlu, "Ne mutlu ki ona, erken yaşta babasız büyüttüğü bir evlada vatan ve insan sevgisinin yanında bir millete önderlik yapacak özgüveni ve cesareti vermeyi başarıp, Türk ordusuna ve dünyaya armağan etti. Sevgili Zübeyde Hanım, senin çocukların olarak bizler sevgili oğlun Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ve bunun en doğru yol olduğunu bilerek ilerlemekte kararlıyız." diye konuştu.

