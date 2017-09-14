İSTANBUL (AA) - Yaşam ve stil uygulaması ZUBİZU, bayramları da kapsayan 2017 yaz döneminin bitmesi ile birlikte tatil alışverişleri ile ilgili bilgileri paylaştı.

ZUBİZU açıklamasına göre, kullanıcıların alışveriş tercihlerine bakıldığında yaz aylarında akaryakıt alımı kış dönemine göre yüzde 20 artış gösterirken tatil alışverişlerinde ilk üçe giren ürünler arasında kitap, cd, mayo ve spor giyim ürünleri yer aldı.

ZUBİZU’nun seyahat ve alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili paylaştığı verilere göre bu özgürlük ve konfor alanının son yıllarda araçla seyahat eden kişilerin sayısını artırdığını gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğuş Müşteri Sistemleri Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kaplan, ZUBİZU alışveriş ve data araştırmasına göre yaz aylarında akaryakıt alımının kış dönemine göre yüzde 20 gibi bir oranda farklılık gösterdiğini belirtti. Yaz boyunca devam eden tatillerle birlikte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı haftalarında da bu artışın devam ettiğini bildiren Kaplan, en çok akaryakıtın İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde alınırken 3 büyük şehri Bursa, Adana ve Antalya'nın takip ettiğini dile getirdi.

Tatil dönüşü araçlarını bakım ve kontrollerini yaptırarak yeni döneme hazırlamak isteyen araç sahiplerinin sayısına da dikkati çeken Kaplan, "Araç servis randevusu için yetkili servis aramaları tatilden döndükten sonraki ilk iş günü 3 katına, haftanın geri kalanında da 2 katına çıkıyor." ifadelerini kullandı.

