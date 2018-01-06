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ZUBİZU "Yılın En İtibarlı Mobil Uygulaması" seçildi

- Mobil sadakat uygulaması ZUBİZU, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde akıllı telefon aplikasyon kategorisinde "Yılın En İtibarlı Markası" seçildi

ZUBİZU

İSTANBUL (AA) - Mobil sadakat uygulaması ZUBİZU, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde akıllı telefon aplikasyon kategorisinde "Yılın En İtibarlı Markası" seçildi.

ZUBİZU'dan yapılan açıklamaya göre, üyelerine sunduğu ayrıcalıklarla fark yaratan yaşam tarzı uygulaması ZUBİZU, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Akıllı Telefon Aplikasyonları kategorisinde "Yılın En İtibarlı Markası" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğuş Müşteri Sistemleri Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kaplan, “Markamızla üyelerimize değer katmak için çalışıyoruz. 2 yıldan daha az bir sürede en itibarlı marka seçilerek bu başarıyı elde etmek bizim için onur verici. Tüketicilerin oylaması ile gerçekleşen bu yarışmada, ZUBİZU’nun En İtibarlı Mobil Uygulama seçilmesi bizi gururlandırdı.” ifadelerini kullandı.

Toplam 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 40’ı aşkın sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya ortak olan paydaşları ödüllendirildi.

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