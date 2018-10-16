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ZUBİZU'da kazanan, n11.com'da harcıyor

- ZUBİZU, üyelerine 4 Kasım'a kadar yapacakları alışverişler üzerinden n11.com'da kullanabilecekleri indirim kuponu veriyor

ZUBİZU'da kazanan, n11.com'da harcıyor
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İSTANBUL (AA) - ZUBİZU, üyelerine 4 Kasım'a kadar yapacakları alışverişler üzerinden n11.com'da kullanabilecekleri indirim kuponu veriyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, ZUBİZU üzerinden yapılacak tüm işlemler 111 TL'ye varan n11.com indirim kuponları kazandırıyor.

2,5 milyonu aşkın üyesine 500'den fazla marka ile 12 binden fazla satış noktasında ayrıcalık sağlayan ZUBİZU, n11.com'un düzenlediği "Yılın Alışveriş Günü 11.11" kampanya kapsamında da kazandırmaya devam ediyor.

ZUBİZU, tüm üyelerine n11.com’un milyonlarca ürünü dev indirimlerle sunduğu Yılın Alışveriş Günü 11.11 kapsamında 250 binden fazla indirim kuponunu çekilişsiz veriyor.


- "Kazanılan tüm indirim kuponları 11 Kasım’da harcanabiliyor"


ZUBİZU üyeleri 11 Ekim - 4 Kasım arası yaptıkları toplam harcama miktarına göre n11.com indirim kuponu kazanıyor. ZUBİZU üyelerinin uygulama üzerinden anlaşmalı noktalarda yapacakları harcamalar kupon kazanmak için yeterli oluyor.

ZUBİZU, "Yılın Alışveriş Günü 11.11"de çekiliş şartı olmaksızın aşağıdaki harcama tutarlarına göre üyelerine indirim kuponu tanımlıyor. Kazanılan tüm indirim kuponları 11 Kasım'da n11.com üzerinden harcanabiliyor.

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N11.comZUBİZU
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