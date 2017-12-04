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Zümrüd-ü Anka müzikali Bulgaristan'da sahnelendi

SOFYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TRT Müzik Daire Başkanlığı bünyesinde "Zümrüd-ü Anka Müzikali", Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sahnelendi. Merkez Orduevi Salonunda sahnelenen müzikal, davetlilerden yoğun ilgi...

Zümrüd-ü Anka müzikali Bulgaristan'da sahnelendi

SOFYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TRT Müzik Daire Başkanlığı bünyesinde "Zümrüd-ü Anka Müzikali", Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sahnelendi.

Merkez Orduevi Salonunda sahnelenen müzikal, davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Müzikalin aranjörü ve orkestra şefi Musa Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkan turnesini Bulgaristan'da tamamladıklarını söyledi.

Bulgar izleyicilerin ilgisinden etkilendiğini aktaran Göçmen, "Çok heyecanlı bir Balkan turnesinin 8. konseriyle son ayağı Sofya'dayız. Bu inanılmaz keyif, çünkü Bulgar seyircisiyle ilk defa buluşuyoruz. Bu müzikalin amacı her yerde topraklarından sevgi yükselen Anadolu'nun o havasını yansıtarak tüm kalplere dokunmaktır. Şimdiye kadar 7 konserde bunu gerçekten başarmış olduk." dedi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da Türkiye'nin kültürel geleneklerini temsil edilen bu gibi etkinliklerin organizasyonunu desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.


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"Zümrüd-ü Anka"BulgaristanMüzikal
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