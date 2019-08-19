Zyxel 30 yaşında

Zyxel, 30. yılını Tayvan'daki Hsinchu Bilim Parkı'ndaki düzenlenen bir dizi festival ile kutladı. 1989 yılında küçük bir ofiste temelleri atılan şirket, bugün Unizyx Holding çatısı altında faaliyet gösteren Zyxel İletişim, Zyxel Networks, MitraStar Teknolojisi, ZyFlex Teknoloji,Ardomus Networks şirketlerinden oluşan dünya devi bir grup şirketi haline geldi.



Dünya genelinde tüm Unizyx Holding çalışanları faaliyette bulundukları ülkelerde “30 Yıldır, İmkanların Ötesinde” teması ile ürün tanıtımı ve sosyal medya etkinlikleri ile kutlama yaptı.



Zyxel, Amerika'nın Silikon Vadisi'nin efsanevi garaj girişimleri gibi, Tayvan'ın Taoyuan şehrinde mütevazı bir dairede doğdu. 1989 yılın yaz ayında internetin henüz bebeklik döneminde olduğu bir dönemde, Dr. Shun-I Chu, ağ pazarındaki muazzam iş fırsatlarını öngörerek Zyxel'i kurdu. Teknolojik yenilik ve girişimciliğe duyulan tutkuyla beslenen Dr. Chu, entegre veri, faks ve sesi bünyesinde barındıran dünyanın ilk üçü bir arada modemini yarattı.



Yaklaşık iki yıl gibi bir sürede geliştirilen ve teknolojilide bir dönüm noktası sayılan bu modem,o yılarda dünyayı şaşkına çevirmişti. 1989 yılından bugüne Unizyx Holding çatısı altında faaliyet gösteren tüm şirketler, uluslararası arenada sürekli yeni teknolojiler geliştirmeyi kendilerine misyon edindiler.



Zyxel’in Ar-Ge departmanındaki mühendisler tarafından geliştirilen Dial-up teknolojileri,sabit genişbant, fiber genişbant ve mobil genişbant ağ teknolojileri alanındaki eşsiz ürünler,dünya genelinde 150 pazarda silinmez bir iz bıraktı.



Holding, ilerleyen yıllarda müşteri tabanını oldukça genişletti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve büyük şirketlerin yanı sıra Zyxel, ev kullanıcıları için de yeni nesil ürünler pazara sundu.



Unizyx Holging, Bulut Ağı Nebula ve Yazılım Tanımlı Geniş Alan Ağı (Nebula SD-WAN) gibi Tayvan menşeli ağ çözümleri ile işletmelerin dijital dönüşümlerini nasıl hızlandırabileceğini tüm dünyaya gösteren ilk Tayvan şirketi oldu. Tüm bunlara ek olarak şirket, Tayvan'daki ağ güvenlik duvarı ve güvenlik hizmetleri alanında faaliyet gösteren az sayıda üreticiden biri olarak tarihe ismini altın harfler ile yazdırdı. Son zamanlarda iF Tasarım (Almanya), Red Dot (Almanya) ve İyi Tasarım (Japonya) Ödülü gibi uluslararası yarışmalarda aldığı derecelerle başarısını taçlandıran Unizyx, hızla gelişen kullanıcı ihtiyaçlarını önceden tahmin ederek, pazara özel dinamik ürünler geliştirdi. Teknolojik inovasyonu sezgisel estetikle birleştirerek dünyayı değiştiren Unizyx, bireyler ve kurumların hayatını kolaylaştıran ürünler tasarladı.



Başarımızın Sırrı; Ekip Ruhu



“30. Yılımız bizim çok önemli bir dönüm noktası” diyen Unizyx CEO'su Gordon Yang, şirketin ağ teknolojileri alanındaki başarısının sırrını söyle açıkladı:



“Son 30 yıldır Unizyx’in başarısının anahtarı; ekip çalışmasında gizli. Konusunda uzman ve yetenekli ekibimizin zekâ ve yaratıcılık bolluğu bizler için elbette çok önemli. Ancak mükemmelliği elde etmemizi sağlayan unsur; uyum içinde birlikte çalışabilme yeteneğimizdir.



Chu’nun dairesinde ilk günlerden beri şirketimiz, beş temel değerine sadık kaldı: Müşteri odaklılık, inovasyon, hız, dürüstlük ve paylaşım. Bu değerler, sinerjimizi otuz yıl boyunca korumamıza imkan tanıdı ve şirketimizi ayakta turan sütunlar oldu. Yeni teknolojiye yatırım yaparak ve bir dizi kurumsal hamlelerle şirketi aktif olarak dönüştürmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu önemli değişikliklerle önümüzdeki 30 yıl içinde geçmişte yaptığımızdan daha da fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz ”dedi.



30. yılını kutlamak için, Zyxel dünya genelinde bir dizi seminer,kodlama oyunları, aile günü gibi birçok kurumsal ve halka açık etkinliğe ev sahipliği yapacak. Zyxel Türkiye ekibi de bu bağlamda 30 yıl vesilesi ile gençleri destekleyen kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ve inovatif düşünce yeteneğini geliştirmeye yönelik özel projelere hız verecek.



İnovatif Lider, Dijital Türkiye



“Dijital dünyada liderlik, inovatif düşünce yeteneğinin artırılması ile mümkün” diyen Zyxel Türkiye Channel Head Tuğba Şişik “Bu sene üniversite, lise ve ortaokullarda bu yeteneği geliştiren, gençlerin cesaretlerini ve özgünlerini artıran, yaratıcılığı teşvik eden projelere ağırlık veriyoruz. Türkiye, dünyanın 10’uncu büyük ekonomisi olma yolunda anlamlı adımlar atıyor. Zyxel’in global hedeflerine paralel bir şekilde Türkiye’de ağ teknolojileri ile dijital dönüşüm kapsamında bu oluşuma destek veriyoruz. Türkiye’de dijital liderlerin sayısını artırmak için elimizi taşın altına koyduk.



Öte yandan gelişen teknolojilere ve trendlere paralel olarak biz de Zyxel olarak kendimizi bulut çözümleri odaklı bir şirket olarak konumlandırdık. Türkiye’de dijital dönüşüm çağında Zypartner’larımız ile ortak yeteneklerimizi optimize etmek, pazardaki değişimi kucaklamak ve yeni fırsatları beraber yaratmak için; uzun vadeli, güvene dayalı bir ilişki geliştirmeye kararlıyız. Sektöre her daim yenilikler sunmak ve pazarı daha da dinamik hale getirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.



