500 milyon dolarlık ihracat AYSAF’tan yapılacak Yerli ve yabancı 450 firmanın katıldığı AYSAF Fuarı kapılarını açtı. Ayakkabı yan sanayi sektöründe dünyanın en büyük üç fuarından biri AYSAF-Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı. Yerli ve yabancı 450’nin üzerinde firmanın 1.000’den fazla markası ile katıldığı fuar, 60 bin metrekare alan üzerinde gerçekleşiyor. 20 bin profesyonel ziyaretçinin ağırlanacağı fuar, 12 Mayıs’a kadar açık kalacak.

Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan AYSAF-Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliğinde ve KOSGEB desteği ile düzenlenen fuara, ayakkabı yan sanayi sektörüne yön veren 450’nin üzerinde firma 1.000’den fazla markasıyla katılıyor.



Bu yıl 59’uncusu düzenlenen fuarda tabandan ökçeye, aksesuardan tekstil ve kimyevi maddelere, deri ve suni deriye kadar sektöre yönelik tüm yeni ve yenilikçi ürünler sergileniyor. 60 bin metrekare alanda 20 bin ziyaretçinin buluşma noktası olması hedeflenen fuar, 12 Mayıs’a kadar açık kalacak. Fuarı geçen yıl yerli ve yabancı 12 bin 22 kişi ziyaret etmişti.



2019 İlkbahar /Yaz sezon trendlerinin belirlendiği fuar; Ziylan, Erdoğdu, Derimsan, Modaş, Elit Makine, A-C Makine, Prestij Makina, Fatih Ökçe başta olmak üzere Besa Suni Deri, Politeks Suni Deri, Flokser Tekstili, Onar Kalıp, 3Gen Taban, Opak Taban, Mader, Uyguner Deri, Cevahir Deri ve Cihan Deri gibi sektöre yön veren yerli ve yabancı firmaların katılımı ile gerçekleşiyor.



Alıcı sayısında bu yıl rekor kırılacak



CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, ayakkabı yan sanayi sektörüne yön veren 450 firmanın 1000’den fazla markasının yer aldığı fuara 20 binden fazla profesyonel alıcının katılacağını söyledi. Alıcı sayısı açısından AYSAF’ta bu yıl rekor kırılacağının altını çizen Şenel, fuarın katılımcı firmaların tanıtımlarının en iyi şekilde yapılacağı ve iş hacimlerinin artırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Şenel, “Fuara yerli ayakkabı üreticilerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından da alıcılar gelecek. Ayakkabı yan sanayicilerinin yeni ürünlerinin büyük ilgi görmesini bekliyoruz” dedi.



2023 hedefimiz 3 milyar dolar ihracat



Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Ömer Kadir Arpacı, kalite ve kapasitesini her geçen gün yükselten ayakkabı yan sanayi sektörünün ivmesini fuarla devam ettireceğini söyledi. Arpacı, “Ayakkabı yan sanayi sektörü olarak, AYSAF Fuarı ile bu iktisadi mücadeleye önemli katkı sağlayacak. Fuar süresince yurtdışından gelecek olan yabancı alıcılarla ticari bağlantılar için ikili görüşmeler yapacağız. AYSAF Fuarı direkt ve dolaylı olarak 500 milyon dolarlık ihracat hedefine, 1,5 milyar dolarlık da ticaret hacmine büyük katkı sağlayacak. Ekonomi Bakanlığı’nın sunduğu desteklerini de arkamıza alarak, 2023’te 3 milyar dolarlık ihracatı yakalamak en büyük hedefimiz” şeklinde konuştu.



Sezon trendleri AYSAF’ta sergilenecek



Dünyanın en iyi ayakkabı ve çanta tasarımı okullarından İtalyan Arsutoria tarafından, şubat ayında, katılımcı firmalara verilen seminerlerde ortaya çıkan tasarım ürünleri fuardaki Trend Alanı’nda sergileniyor.

Ayrıca İtalya’dan Edizioni, Fotoshoe, Fashion-Mag, Fashion Focus ve Modapelle; Iran’dan Leather and Shoe Market Magazine ve News Industry dergilerinin editörleri, VIP Press Programı kapsamında fuarda ağırlanarak AYSAF’taki yenilikleri yakından takip ediyor.