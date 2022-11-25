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Ahmet Öksüz ev sahipliği yapacak

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Futuretex İstanbul yarışması büyük ilgi görüyor.

Ahmet Öksüz ev sahipliği yapacak

Futuretex İstanbul yarışmasının ödülleri sahiplerini buluyor... Ticaret Bakanlığı himayelerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) destekleriyle İstanbul

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen, bu yıl ilk defa FutureBase International ve FutureTech kategorilerinde organize edilen Futuretex

İstanbul yarışmasının kazananları açıklanıyor.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla  İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Futuretex İstanbul yarışması büyek ilgi görüyor.

28 Kasım 2022 Pazartesi yapılacak etkinliğe yüksek bir katılım bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Futuretex İstanbulAhmet Öksüz
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