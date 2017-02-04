Ankara'daki darbe girişimi davaları başlıyor

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başkentte yaşanan olaylar kapsamında görülecek ilk dava, 6 Şubat'ta Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylara dair olacak. Bu davayı, 20 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına yönelik dava takip edecek.

Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlerde, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak olayların seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine dair 18 sanığın yargılanmasına 21 Şubat'ta başlanacak.

Özel Kuvvetler Komutanlığındaki olaylara ilişkin 69 sanığın yargılanacağı davanın ilk celsesi ile darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanığın yargılanacağı dava ise 28 Şubat'ta görülecek.

Başkentteki darbe girişimine ilişkin davaların önemli bir kısmı, Sincan Cezaevi yerleşkesinde inşa edilen duruşma salonunda görülecek.

Özel Hava Alay Komutanlığı davası

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk dava 15 Temmuz gecesi Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında yaşananlara ilişkin olacak. 27 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Şubat'ta başlayacak ve 5 gün sürecek.

Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ile "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin dava

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin 27 asker hakkında açılan dava 20 Şubat'ta 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Sanıklar hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 13 yıl 6'şar aydan 36 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Şehit Ömer Halisdemir davası

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine yönelik dava ise 21 Şubat'ta 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Sanıklardan 17'sinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Mihrali Atmaca'nın da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

ÖKK saldırısına ilişkin ikinci dava

Gölbaşı'ndaki ÖKK karargahında Halisdemir'in şehit edilmesi dışında darbe gecesi yaşanan eylemlere ilişkin 69 sanığın yer aldığı diğer dava da Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine görülecek. Sanıkların yargılanmasına 28 Şubat'ta başlanacak.

Savcılık, iddianameyi gönderirken davanın, Astsubay Halisdemir'in de şehit edildiği ÖKK'daki eylemlere ilişkin 18 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesini talep etti. Mahkeme tensipte davaların birleştirilmesine yönelik henüz bir karar almadı.

İddianamede, "darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi bir kısım asker ve kamu görevlilerinin ifadelerinden, darbe girişiminin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bilgisi ve talimatı ile yapıldığı ve sivillerin katledilmesi, kamu görevlilerinin şehit edilmesi başta olmak üzere ortaya çıkan maddi ve manevi zarardan, adı geçenin başında olduğu terör örgütünün sorumlu olduğu anlaşılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Polatlı Füze Okulu ve 58. Topçu Tugayı

Polatlı'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı ile 58. Topçu Tugayında görev yapan darbecilere ilişkin dava da yine 28 Şubat'ta Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinden görülecek. Aralarında eski Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün de bulunduğu 330 sanık hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Sanıkların ayrıca "terör örgütü üyesi olmak" ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Darbe gecesi Polatlı'da hayatını kaybeden Yasin Yılmaz, Lokman Biçinci, Hasan Yılmaz, Ali Anar, Ümit Güder, Özkan Hekin, Samet Cantürk, Emrah Sapa ve Ömer Takdemir'in "maktul" olarak kaydedildiği iddianamede, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Genelkurmay eski 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emekli Korgeneral Mehmet Şanver "müşteki" olarak yer aldı.

Muhabir: Tanju Özkaya,İsmet Karakaş