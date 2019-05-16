Arabuluculuk uygulamasıyla anlaşmazlıklara son veriliyor

Adalet Bakanlığı’nın son açıkladığı verilere göre arabuluculuk müessesine 15 bin 665 başvuru geldi ve bunların yüzde 92’si, yani 14 bin 452’si, işçi-işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanıyor. Başvuruların 14 bin 140’ında arabulucu aracılığı ile anlaşmaya varılırken, sadece 312’sinde anlaşma sağlanamadı. Arabuluculuk yöntemiyle yargının iş gücünün azalacağına dikkat çeken Av.Baran Usanmaz, “Alacakların hızlı bir şekilde tahsil edilerek ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan yargılamalar ile ticari tazminatlara ilişkin davalar takriben 6 hafta içinde sonlandırılacak. Kanun gereği dava şartı haline gelmesinden dolayı, öncelikle arabulucuya başvurulmadan doğrudan da dava açılamayacak” dedi.



Arabulucu, en geç 1 ay içinde uyuşmazlığı çözmek zorunda. Anlaşma sağlanamazsa 2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabiliyor. Anlaşmazlıklarda ilk sırayı ise işveren ile aylık ücret alıyor. İşçiler, işe girerken taahhüt edilen ücreti alamadığından şikayet ediyor. Uyuşmazlığın ikinci nedeni ise kıdem ve ihbar tazminatı. İşçiler her iki tazminatı da alamamaktan arabuluculuk sistemine başvuruyor.



Av.Baran Usanmaz, “Bu sistem hukuki anlamada hem devlete, hem de ticari hayat ile birlikte bireylere kolaylık sağlayacaktır. Arabulucuk birçok avantajı beraberinde getirmekle birlikte, bunlardan birkaçını söyle sıralayabiliriz; Yargılama sistemimizdeki iş yükünden dolayı, elde olmayan sebeplerle mecburen uzayan dava süreçlerine maruz kalınmadan, şirketlerin alacaklarının hızlı bir şekilde tahsilatının sağlanması amacıyla bir yol açılacak olup, ticari hayattaki bireyler arasındaki ilişkiyi korunarak, çözümlerin daha ekonomik sağlanması ve taraflar arasındaki çözüme yönelik bu görüşmelerin gizli olarak yürütülmesidir” ifadelerini kullandı.



Türkiye’de sadece en az beş yıllık mesleki deneyimi olan hukuk fakültesi mezunlarının edinebileceği arabuluculuk yetkisi için, Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı ve Bakanlıkça lisanslanan eğitim kurumlarından teorik ve pratik en az kırk sekiz saat eğitim alınması gerekiyor.