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Asgari ücret tespiti için ilk toplantı 2 Aralık'ta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek." dedi.

Asgari ücret tespiti için ilk toplantı 2 Aralık'ta
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İşçi, veren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak.

Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

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AsgariMaaşAile çalışma Ve Sosyal HizmetAsgari ücretIşçiIşverenZehra Zümrüt Selçuk
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