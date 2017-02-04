Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretini düşünmeyin Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, ulaşıma sağladığı katkının yanı sıra sahip olduğu ileri teknoloji ile hayatı da kolaylaştırıyor.

Başak Berber yazıyor - İstanbul’da Kumkapı ve Koşuyolu güzergâhında kıtalar arası yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, 31 Ocak 2017 günü 07.00 itibarıyla 24 saat hizmet vermeye başladı. İstanbul’da araç trafiğinin en yoğun olduğu güzergahta hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım alternatifi sağlayan Avrasya Tüneli, sürücüleri, hayatı kolaylaştıran yeniliklerle de tanıştırmaya devam ediyor.



İhlalli ve cezalı geçiş korkusu sona eriyor



Hem ulaşım hem de ödeme de hızlı ve güvenli olanak sağlayan Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretleri, otoyol sektöründe yeni hayata geçirilen bir uygulama ile artık internet üzerinden ödenebilecek.

Büyük kolaylık sağlayan hizmet ile HGS/OGS hesaplarında yeterli bakiye olmayan, herhangi bir otomatik ödeme sistemine dahil olmayan ve ihlalli geçiş yapan sürücüler; plaka, kimlik veya vergi numaralarıyla geçiş ücretlerini öğrenebilecek. Sürücüler banka ve yetkili kurumlara gitmeden geçiş ücretini web sitesi üzerinden kredi kartı ile güvenli şekilde hızlı ve kolayca ödeyebilecek.



Sadece 5 dakikada kıtalar arası yolculuk



Trafik yoğunluğu fazla olan Asya yakasındaki D100 Karayolu ve Avrupa yakasındaki Kennedy Caddesi arasında hizmet veren Avrasya Tüneli, bu güzergahtaki yolculuk sürelerini minimuma indirdi. Bağlantı yollarının iyileştirilmesi ile akıcı hale getirilen güzergâh sayesinde tüneli kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 5 dakikada tamamlıyor.



