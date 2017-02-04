Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar medya İnovasyon Ödülleri Hamdi Akın Robert Kolej İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin

Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretini düşünmeyin

Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, ulaşıma sağladığı katkının yanı sıra sahip olduğu ileri teknoloji ile hayatı da kolaylaştırıyor.

Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretini düşünmeyin
Başak Berber yazıyor - İstanbul’da Kumkapı ve Koşuyolu güzergâhında kıtalar arası yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, 31 Ocak 2017 günü 07.00 itibarıyla 24 saat hizmet vermeye başladı. İstanbul’da araç trafiğinin en yoğun olduğu güzergahta hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım alternatifi sağlayan Avrasya Tüneli, sürücüleri, hayatı kolaylaştıran yeniliklerle de tanıştırmaya devam ediyor.

İhlalli ve cezalı geçiş korkusu sona eriyor

Hem ulaşım hem de ödeme de hızlı ve güvenli olanak sağlayan Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretleri, otoyol sektöründe yeni hayata geçirilen bir uygulama ile artık internet üzerinden ödenebilecek. 
Büyük kolaylık sağlayan hizmet ile HGS/OGS hesaplarında yeterli bakiye olmayan, herhangi bir otomatik ödeme sistemine dahil olmayan ve ihlalli geçiş yapan sürücüler; plaka, kimlik veya vergi numaralarıyla geçiş ücretlerini öğrenebilecek. Sürücüler banka ve yetkili kurumlara gitmeden geçiş ücretini web sitesi üzerinden kredi kartı ile güvenli şekilde hızlı ve kolayca ödeyebilecek.

Sadece 5 dakikada kıtalar arası yolculuk

Trafik yoğunluğu fazla olan Asya yakasındaki D100 Karayolu ve Avrupa yakasındaki Kennedy Caddesi arasında hizmet veren Avrasya Tüneli, bu güzergahtaki yolculuk sürelerini minimuma indirdi. Bağlantı yollarının iyileştirilmesi ile akıcı hale getirilen güzergâh sayesinde tüneli kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 5 dakikada tamamlıyor. 

 
İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Avrasya TüneliAsyaAvrupaKıtalar Arası YolculukKarayoluUlaşımGeçiş ücreti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.