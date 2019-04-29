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AYSAF, uluslararası ayakkabıcısıyla buluşacak

Dünya ayakkabı yan sanayi sektöründe, üretimin yanı sıra tasarım ve teknolojide de söz sahibi olan Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün en büyük buluşması AYSAF, 2 Mayıs'ta, ihracatın merkezi CNR Expo Yeşilköy'de 61. kez kapılarını açacak.

AYSAF, uluslararası ayakkabıcısıyla buluşacak
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Kendi alanında dünyanın büyük iki fuarından biri olan AYSAF (Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı), yerli ve yabancı 400'ün üzerinde firmanın binden fazla markasını, 25 binin üzerinde uluslararası ayakkabı alıcısı ile buluşturacak.

132'si yabancı, 450 kadar markanın ökçe, aksesuar, tekstil, kimyevi madde, deri, suni deri ve makina parkurlarının yeni trend ve son teknoloji ürünlerinin sergileneceği fuar, global ticaretin merkezi CNR Expo Yeşilköy'de düzenlenecek.
 
2019-2020 Sonbahar/Kış sezonu ayakkabı yan sanayi modelleri ve en son teknolojilerin sergileneceği fuarda; ziyaretçiler yeni ürünlerle buluşurken katılımcı firmaların tanıtımlarını en etkili şekilde yapmaları ve iş hacimlerini artırmaları sağlanacak.
 
CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV), Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliğinde ve KOSGEB desteği ile düzenlenen AYSAF, 5 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Ayakkabı Yan SanayiCNR EXPO YeşilköyAysaf
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