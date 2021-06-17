Balparmak Arıcılık Akademisi Bodrumlu Arıcı Adaylarının Yanında

Balparmak’ın , kaliteli ve verimli doğal bal, polen, propolis, arısütü gibi katma değerli arı ürünlerinin üretimini yaygınlaştırmak, kadınları ve gençleri mesleğe kazandırarak arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak hedefiyle verdiği eğitimler önemli eğitim iş birlikleriyle Türkiye’nin dört bir yanında devam ediyor. Bu çerçevede sürekli yeni iş birlikleriyle daha çok arıcıya ulaşmayı hedefleyen Balparmak, Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve Bodrum Ziraat Odası ile bir iş birliğiyle yeni arıcı adayları için ikinci kez eğitim gerçekleştiriyor. Bu önemli iş birlikleriyle Balparmak, Bodrumlu arıcı adaylarını sürdürülebilir arıcılık eğitimleriyle desteklemeyi sürdürüyor. 7 Haziran’da başlayan ve 9 gün boyunca devam eden eğitimlerde mevcut arıcıların bilgileri güncellenirken, mesleğe yeni arıcılar da kazandırılıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan 24 arıcı adayı, Bal ve Diğer Arı Ürünleri Sağlıklı Yaşam Platformu (BALDER) tarafında verilen eğitim katılım belgesinin ardından, adaylar Bodrum Halk Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı mesleki sertifikalarını da alacak.

Balparmak Arıcılık Akademisi Eğitim Uzmanı Dr. Ali İhsan Öztürk tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde adaylara doğal bal, arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünlerinin kovandan sofraya tüm süreçlerde üretiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi; teknik arıcılık uygulamalarıyla sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretimin devam ettirilmesi, katkısız ve kalıntısız üretim yapılmasına yönelik bilgiler aktarılıyor.

Balparmak Arıcılık Akademisi’nin Bodrumlu arıcı adaylarıyla ikinci kez buluştuğunun altını çizen Balparmak Hammadde Tedarik Direktörü İsfendiyar Üzümcü, “Türkiye iklim, zengin bitki örtüsü ve bal arısı popülasyonundaki genetik çeşitlilik bakımından arıcılık için çok büyük bir potansiyele sahip. Biz de Balparmak Arıcılık Akademisi ile bu potansiyeli değerlendirmek, ülkemize ve arıcılığa değer katmak istiyoruz. Bunun için Türkiye’nin farklı bölgelerinde arıcılar ve arıcı adaylarıyla bir araya gelerek onların verimli şekilde bu mesleği sürdürmelerine destek oluyoruz. Nisan ayında yine Halk Eğitim Merkezi ve Bodrum Ziraat Odası Başkanlığıyla yaptığımız iş birliği kapsamında verdiğimiz eğitimde 17 arıcıyı mesleğe kazandırmıştık. Şimdi aynı işbiliği kapsamında mesleğe kazandıracağımız 24 yeni arıcı adayımız var. Bu eğitimlerde arı ürünlerinin hasat etme tekniklerini öğrenen arıcı adayları, katma değerli ürünlerle çeşitliliği ve kazançlarını artıracak. Eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde farklı illerde devam edecek” dedi.

Balparmak hakkında:

Kurulduğu 1980 yılından bu yana bal sektörünün gelişimine öncülük eden ve uzun yıllardır sektörün lideri olan şirket, 300’ün üzerinde çalışanı ve bugün bünyesinde bulundurduğu Balparmak, Balkovan, Apitera ve BallıMix markalarıyla sağlığı, doğallığı, lezzeti her gün sofralara taşıyor. Tüketicisine sunduğu kalite standardı ile farklılaşan Balparmak, bu anlamda sektörün öncülüğünü üstleniyor. Gıda güvenliği konusunda uluslararası standartlara göre çalışan Balparmak, gıda güvenliği sistemi FSSC / 22000 ile Global Gıda Teknik Standardı / BRC (British Retail Consortium) gibi sertifikalara da sahip. Türkiye’nin bal ve diğer arı ürünleri alanındaki ilk, gıda alanında 8’inci Ar-Ge Merkezi’ne sahip olan Balparmak; TÜRKAK tarafından akredite olan Bal ve Diğer Arı Ürünleri Araştırma ve Kalite Kontrol Laboratuvarı sayesinde, tüketicilerine sunduğu ürünlerini 600’den fazla parametre doğrultusunda analiz ediyor.

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