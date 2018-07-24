Başkan Toprak, Basın Bayramı'nı kutladı Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, yayımladığı mesajında 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kulladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 110'uncu yıldönümü nedeniyle Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli kutlama mesajı yayınladı. Gazeteciler toplumun vicdanıdı olduğuna dikkat çeken Başkan Toprak yayımladı mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Kamuoyuna haber ve bilgi akışını gerçek, doğru ve tarafsız bir biçimde aktaran, toplumsal olaylara ayna tutan ve yeri geldiğinde canı pahasına çalışan gazetecilerimizi yürekten kutluyor tüm basın mensupları için özgürlükle dolu bir gelecek diliyorum"