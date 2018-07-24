Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Trabzon Bursa bilim
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

Başkan Toprak, Basın Bayramı'nı kutladı

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, yayımladığı mesajında 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kulladı.

Başkan Toprak, Basın Bayramı'nı kutladı
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 110'uncu yıldönümü nedeniyle Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli kutlama mesajı yayınladı.  Gazeteciler toplumun vicdanıdı olduğuna dikkat çeken Başkan Toprak yayımladı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyuna haber ve bilgi akışını gerçek, doğru ve tarafsız bir biçimde aktaran, toplumsal olaylara ayna tutan ve yeri geldiğinde canı pahasına çalışan gazetecilerimizi yürekten kutluyor tüm basın mensupları için özgürlükle dolu bir gelecek diliyorum"
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dr. Handan ToprakAvcılar BelediyesiBasın Bayramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5