Bayraktar maden ihracatında gelinen noktayı açıkladı

2023 yılına 441,2 milyon dolarlık ihracatla başlayan maden sektörü, 2023 Şubat ayında 471 milyon 725 bin dolarlık ihracata imza attı. 2022 yılını 6,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan maden sektörünün 2023 yılı ihracatı hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Bayraktar, “Parlak bir 2022 senesi sonrasında 2023 yılına resesyonlar ve enflasyon problemleri, para politikalarında sıkılaşma gibi baskılar ile girdik. Tüm dünyayı etkisi altına alan resesyonlar aynı zamanda bizleri de etkiledi ve etkilemeye devam ediyor.” dedi.

2022’de, 2021’e göre yüzde 9,13’lük artışla 6,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren maden sektörü, 2023’ün ilk iki ayında toplam 843 milyon 893 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak ayında 441,2 milyon dolarlık ihracata imza atan maden sektörü, şubat ayını ise 471 milyon 725 bin dolarlık ihracatla kapattı. 2023 Ocak-Şubat döneminde ürün grubu bazında metalik cevherler ihracatı 295,5 milyon dolar olurken, doğal taşlar ihracatı 262 milyon dolar, endüstriyel mineraller ihracatı ise 174,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 2 ayında en çok maden ihracatı gerçekleştirilen ülke 236,2 milyon dolar ile Çin oldu. İkinci sırada yer alan ABD’ye 58,4 milyon dolar, üçüncü sıradaki İtalya’ya ise 40 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Dördüncü sıradaki Bulgaristan’a yapılan ihracat 35,1 milyon dolar, beşinci sıradaki Hindistan’a yapılan ihracat ise 28,8 milyon dolar oldu.

‘İHRACAT HEDEFLERİMİZİ YAKALAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ’

Maden ihracatı hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Bayraktar, “Parlak bir 2022 senesi sonrasında 2023 yılına resesyonlar ve enflasyon problemleri, para politikalarında sıkılaşma gibi baskılar ile girdik. Tüm dünyayı etkisi altına alan resesyonlar aynı zamanda bizleri de etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte kurların da sabit kalması ihracatı etkileyen gelişmeler arasındaydı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türk ihracatçısı hız kesmeden kendisine yeni pazarlar aramaya ve var olan pazarlarını büyütmeye var gücüyle çalışıyor. İMİB yönetimi olarak da ihracatçılarımızı fuarlar ve alım heyetleri organizasyonları ile destekliyoruz. Uzun süredir aktif olmadığımız Suudi Arabistan pazarı için alım heyetleri ile ve Uzak Doğu’da koronavirüs etkisi ile kaybettiğimiz pazarı firma ziyaretlerimizle yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Kısa zamanda ihracat hedeflerimizi yakalayacağımıza inanıyoruz.” dedi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinden dolayı derin bir üzüntü içerisinde olduklarını ifade eden Bayraktar, “Yaşanan felaketin ardından tüm ülke nasıl teyakkuza geçtiyse, madenciler olarak biz de elimizden geldiğince bölgeye ve bölge halkına destek olmaya çalıştık. Birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı hızlıca sarabileceğimize inanıyoruz. Bunun için de daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye ve daha çok ihracat yapmaya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ve buna göre çalışıyoruz.” diye konuştu.