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Beşiktaş’a ana sponsor oldu

Uzun yıllardır Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbol Takımı’yla sponsorluk iş birliğini sürdüren Beko, 2022 sezon sonuna kadar takımın ana sponsoru oldu. Yapılan 2 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında Beşiktaş Futbol Takımı formasının göğsünde artık Beko olacak.

Beşiktaş’a ana sponsor oldu

Dünyanın önde gelen Türk beyaz eşya markalarından Beko, spor sponsorluklarını sürdürüyor. 1990 yılından bu yana farklı sponsorluklarla Beşiktaş Futbol Takımı iş birliğine devam eden Beko, yapılan anlaşma kapsamında 2022 sezon sonuna kadar takımın ana sponsoru olacak. Beşiktaş Futbol Takımı’nın göğsünde Beko logosu yer alacak.

Sponsorlukla ilgili görüşlerini paylaşan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaşımızın şanlı tarihinde yeri ayrı olan efsane sponsorumuz Beko’yu tekrar şanlı Beşiktaş formasının göğsünde görecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kulübümüzün özünden güç aldığı, şampiyonluklara ulaştığı yılların bir değeri olan Beko'nun şimdi tekrardan özümüze dönüş hareketi başlattığımız bugünlerde ait olduğu yere dönmesi camiamız adına son derece sevindirici. Tarihe geçen 90’lı yıllarda ve 100. yıl şampiyonluğumuzda hep takım formasında sponsorumuzun gücünü hissettik. Bu iki dev marka birlikte nice başarılara, şampiyonluklara imza attı. Türk sporunu ileriye taşıyan bir kulüp olma misyonunu taşıyoruz. Tarihinin her döneminde alt yapıya - özkaynağına önem veren bir kulüp olarak bu dönemde inanıyorum ki efsane sponsorumuz Beko, Beşiktaşımız'a uğurlu gelecek ve birlikte yeni şampiyonluklara imza atacağız” sözlerini kullandı.

‘Efsane sponsor’ anlamı taşıyor

Beko’nun Beşiktaşlılar için geçmiş yıllardaki durumu nedeniyle ‘efsane sponsor’ ünvanı taşıdığına dikkat çeken Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Beko daha önce 1990-2004 yılları arasında Beşiktaş Futbol Takımı’nın formasında göğüs sponsoru olarak yer aldı. Beko sponsorluğunda geçen dönem boyunca Beşiktaş, 5 lig şampiyonluğu ve toplamda 17 kupa kazanarak tarihindeki en başarılı dönemi yaşarken Beko markası da tüm taraftarların gönlünde çok özel bir yere sahip oldu, “efsane sponsor” unvanını kazandı. 2014 itibariyle imzaladığımız sponsorluk anlaşmasıyla Beşiktaş formasına desteğimizi devam ettirdik. Sponsorluk 2018-2019 sezon sonuna kadar sürdü. Yaptığımız bu yeni anlaşma ile efsane sponsor Beko’yu 16 yıl aradan sonra bu değerli formanın göğsüne taşıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sponsorluğun bu yeni döneminin her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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