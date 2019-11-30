"'Biyoev Projesiyle' Türkiye’ye örnek olacağız!"

Ekonomi Gazeteciler Derneği öncülüğünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen 11. Küresel Isınma Kurultayı’nda “Temiz Enerji /Temiz Kentliler-Yerel Yönetimlerin Bakışı” konusu tartışıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen kurultaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gazete Temsilcileri ve çok sayıda doğasever katıldı.

Temiz Enerji /Temiz Kentliler-Yerel Yönetimlerin Bakışı” konulu forumda Urla’da yapılan çalışmaları anlatan Başkan Burak Oğuz; “Küresel Isınma, tüm dünyayı ilgilendiren büyük bir tehlike. Fakat küresel ısınmanın nedenlerine baktığımızda en verimli mücadelenin yerelden başlamakla olacağını da görüyoruz. Küresel Isınma ile mücadeleye, yerel yönetimlerin çalışmaları doğrultusunda alternatif enerji kaynaklarına yönelerek başlamalıyız. Urla, tarihi ve doğası ile Türkiye’nin gözde ilçelerinden biri. Konumu, yenilenebilir enerji için çok elverişli. İlçemiz, hem Güneş hem de Rüzgâr enerjisiyle, temiz enerji üretiminde yüksek bir potansiyele sahip. Bölgemizde yenilenebilir enerji üretimi yapılıyor. Yenilenebilir enerji üretimlerini hayata geçirirken doğanın, ekosistemin ve habitatın zarar görmemesi adına çalışmaları titizlikle takip ediyoruz” diye konuştu.

OĞUZ; “TEMİZ ÇEVRENİN, KİRLENMEMİŞ DOĞANIN; GELECEĞİMİZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Başkan Oğuz; “Kuşçular Köyü’müzdeki “Güneş Tarlası” gibi örnek projelerimiz mevcut. İlerleyen günlerde bu alanların sayısını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Urla Belediyesi olarak, bu tür çalışmaların içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. “Temiz enerji, temiz kent” konusunda söylenecek çok şey, kat edilecek çok yol var. Zaman, birlik ve beraberlik içerisinde, doğru politikalarla dünyamızı koruma zamanı. Biz Urla’mızdan başladık. Temiz çevrenin, kirlenmemiş doğanın geleceğimiz olduğunu biliyoruz” dedi.