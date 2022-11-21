Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
HS’e güvenlikten 5 yıldız
HS’e güvenlikten 5 yıldız
Böyle seçim görülmedi
Böyle seçim görülmedi
En büyük un üreticisi oldu
En büyük un üreticisi oldu
Adana'yı gectiler
Adana'yı geçtiler
WhatsApp'a Avatarlar geliyor!
Avatarlar geliyor!

Bu ayın konusu EKMEK olacak

Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan konusu Ekmek, Borsa Meydanına çıkıyor. İstanbul Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor toplantılar serisinde bu ay Ekmek ve Unlu Mamüller konunun en etkin isimlerinin katılacağı toplantıda konuşulacak.

Bu ayın konusu EKMEK olacak

İstanbul Ticaret Borsası önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu desteği ile gerçekleştirilen Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor toplantıları tüm hızı ile devam ediyor.

Her ay gıda sektörünün alt sektörlerinin ele alındığı toplantılar serisinde bu ay son dönemin en çok tartışılan konusu ekmek ve unlu mamülleri, konunun en etkin isimleri ile masaya yatırılacak. 
24 Kasım Perşembe 14:30 da online gerçekleştirilecek toplantının açılışını İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yaparken moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak üstlenecek. İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İTO Un ve Unlu Mamül Komitesi Başkanı Ziver Sarıca,ve İSTİB Meclis ve Fırıncılık Ürünleri Komitesi Üyesi Abdullah Çerman'ın konuşmacı olarak yer alacağı toplantı online gerçekleştirilecek ve herkesin katılımına açık olacak.


Tarih: 24 Kasım Perşembe
Saat: 14:30
Yer: Online toplantı
Link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OqG-o4oOSq-BKFjBWxu0qA
Bilgi için https://tinyurl.com/zp4npyjs ya da info@guvenilirurunplatformu.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Güvenilir ürün PlatformuBorsa Meydanında Sektörler KonuşuyorUnlu MamiüllerEkmekİSTİB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1