Bu ayın konusu EKMEK olacak

İstanbul Ticaret Borsası önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu desteği ile gerçekleştirilen Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor toplantıları tüm hızı ile devam ediyor.

Her ay gıda sektörünün alt sektörlerinin ele alındığı toplantılar serisinde bu ay son dönemin en çok tartışılan konusu ekmek ve unlu mamülleri, konunun en etkin isimleri ile masaya yatırılacak.

24 Kasım Perşembe 14:30 da online gerçekleştirilecek toplantının açılışını İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yaparken moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak üstlenecek. İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İTO Un ve Unlu Mamül Komitesi Başkanı Ziver Sarıca,ve İSTİB Meclis ve Fırıncılık Ürünleri Komitesi Üyesi Abdullah Çerman'ın konuşmacı olarak yer alacağı toplantı online gerçekleştirilecek ve herkesin katılımına açık olacak.



Tarih: 24 Kasım Perşembe

Saat: 14:30

Yer: Online toplantı

Link: https://us02web.zoom.us/ webinar/register/WN_OqG- o4oOSq-BKFjBWxu0qA

Bilgi için https://tinyurl.com/ zp4npyjs ya da info@guvenilirurunplatformu. com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.