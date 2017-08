Çevrecilerden Goldman Sachs'a “boru hattı“ protestosu

NEW YORK (AA) - ABD'de bir grup çevreci aktivist, Goldman Sachs firmasının New York'taki Genel Merkez binasında yapılan Kuzey Dakota boru hattıyla ilgili finans toplantısını protesto etti. New York polisi eylemde 5 gösteriyi gözaltına alındı.

Kuzey Dakota eyaletinde inşa edilmesi planlanan boru hattına Amerikalı yerlilerin su kaynaklarını tahrip edeceği için şiddetle karşı çıkan çevreci aktivistler, ABD merkezli uluslararası yatırım bankacılığı ve finansman devi Goldman Sachs'ın Genel Merkez binası önünde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Değişim İçin New York Toplulukları ve NY Taban Eylemi adlı grupların öncülüğünde "Goldman Sachs Boru Hattı Konferansı'nı İşgal et" adıyla gerçekleştirilen eylemde göstericiler, hep bir ağızdan, "Su ve hava saldırıya uğradığında ne yapacağız, karşı koyacağız", "Goldman Sachs! Saklayamazsın! Açgözlülüğünü görebiliyoruz!" ve "Fosil yakıtlar gitmeli!" diye bağırdı.

Göstericilerden biri boru hattının geçeceği güzergahtaki Standing Rock bölgesinde yaşayan Cheyenne River Sioux Kabilesi'nin bayrağını taşırken, bir başka gösterici de "İklim Adaleti" yazan pankart açtı.

New York polisi, gösteride 5 protestocuyu gözaltına aldı.

- Yerlilerin yaşam alanları ve su kaynaklarına zarar veren proje

Dakota Boru Hattı Projesi olarak anılan, yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğundaki projenin dört eyaletten geçmesi planlanıyor.

Kuzey Dakota’nın petrolünü ABD’nin güney eyaletlerine, oradan da Meksika Körfezi’ne taşıyacak proje, bölgedeki yerlilerin yaşam alanlarına ve su kaynaklarına zarar vereceği gerekçesiyle başta bölge yerlileri ve çevreciler olmak üzere ülke genelinde tepki topluyor.

Bu amaçla daha önce düzenlenen bölgedeki barışçıl protesto eylemlerinde polisin ve özel güvenlik görevlilerinin göstericilere sert müdahaleleri büyük tepki çekmişti.