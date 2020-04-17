Çocuklar evde oynarken Matematik de öğrenecek

Çocukların sevdiği eğlenceli öğrenme aktiviteleri ve 21. Yüzyıl becerilerini desteklemek için geliştirilen Azoomee mobil oyun uygulaması, Covid-19 karantinası sürecinde matematikten kodlamaya, yaratıcılık, problem çözme ve el işinden astronomi ve arkeolojiye kadar birçok oyun, video ve aktiviteye sahip eğlenceli öğrenme sunan oyunlarını paylaşacak. Azoomee mobil oyun uygulaması matematik oyunlarında şekilleri, işlemleri ve denklemleri çocukların daha fazla oynamaya istekli olacakları akıllı yollarla birleştiriyor ve matematiğin sihrini gösteren aktiviteler sunuyor.

PIENADO OYUNU

Bu oyunda, çocuklar bir kasırga üzerinde oluşan geometrik boşluğu doğru şekillerle doldurarak kasırganın gücünü azaltıp durdurmaya çalışıyorlar. Çocuklara şekiller ve örüntü tanıma hakkında bilgi vermenin eğlenceli bir yoludur.

TRIAGOGO OYUNU

Çocuklar, 4 işlemi kullanarak eğlenceli yaratıkları besliyor ve oyunda ilerlemeye çalışıyorlar.

YARASALARA KARŞI MATEMATİK

Çocuklar, 4 işlemi kullanarak çeşitli yarasalarla mücadele ediyor ve oyunda ilerlemeye çalışıyor.

ADDITION BLOCKS OYUNU

Çocuklar, oyunun verdiği hedef sayılar kadar blokların üzerindeki rakamları toplayarak tüm blokları birleştirerek oyunu tamamlıyor. Dünyaca ünlü eğlenceli öğrenme televizyon kanalı Da Vinci TV’nin oyun tabanlı öğrenme sunan ve ücretsiz indirilen mobil uzantısını oluşturan Azoomee’ye, tüm App Store’lar, 2016 ve üzeri model Samsung TV’ler ve Apple TV’lerden ulaşılabiliyor.