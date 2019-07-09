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'Dark' deneyimi Kanyon'da!

Kanyon, 21 Haziran’da ikinci sezonu yayınlanan Netflix dizisi Dark’ın göze çarpan temaları ve görsellerinden oluşan bir platform ile misafirlerini benzersiz bir deneyim yaşamaya davet ediyor.

'Dark' deneyimi Kanyon'da!
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Her zaman güncel, dinamik ve hayata geçirdiği projelerle sektörde öncü olan Kanyon, Netflix’in en sevilen dizilerinden Dark’ın temasıyla süslenmiş, diziye dair en önemli ayrıntıları bünyesinde barındıran bir platformu misafirleriyle buluşturuyor.

Zaman yolculuğu etrafında kurgulanmış, birbirine mistik bir şekilde bağlı Winden kasabası ailelerini ve kıyameti önleme çabalarını izlediğimiz Dark; 1986 ve 2053 gibi birçok zaman aralığında geçiyor. Platformda da dizi deneyimini ziyaretçilere yaşatmak amacıyla tüm zamanları içeren, mağara görünümlü bir dünya yer alıyor. Odalara ayrılan mağarada; Dark karakterlerinin tarihsel süreçleri ve birbirleriyle bağları, zaman yolculuğu deneylerinin yapıldığı bölüm, 99 yıl öncesi ve sonrası olmak üzere iki şehir kesiti ve Dark’ın göze çarpan jenerik görselliğini etkileşimli olarak kişilere sunan projeksiyon odası bulunuyor.

Kurulumundan bugüne yoğun ilgiyle karşılaşan ve ziyaret edenlerden güzel yorumlar alan Dark platformunu 11 Temmuz’a kadar Kanyon’da ziyaret edebilirsiniz.

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Dark NetflixNetflixKanyon
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