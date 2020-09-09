Dünya okuma-yazma gününde kitap bağışı

UNESCO tarafından her yıl 8 Eylül’de kutlanan Dünya Okuma Yazma Günü’nde Atlas Kırtasiye, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi Kütüphanesine kitap bağışında bulundu.30 yılı aşkın süredir kırtasiye sektöründe hizmet veren ve 90 yayınevi bayiliğine sahip Atlas Kırtasiye, her yıl okuryazarlıkla ilgili sorunlara dikkat çekmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenleyerek okuma yazmanın bireyler ve toplum için olan önemi vurguluyor.

Okumanın kadınların toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmalarını sağladığını ve özgüvenlerini geliştirebilecekleri beceriler kazandırdığını belirten Atlas Kırtasiye Yönetim Kurulu Üyesi Burak Saruhan: ‘ Cezaevlerindeki kadınlarımızın okuma oranına katkıda bulunmak, okur sayısını artırma gayesi taşıyarak bu anlamlı günde çalışanlarımızla birlikte böyle bir bağış yapmak istedik. Mahkum kadınlarımızın okuma bilinci oluşturmak ve kadınlarımızı topluma yeniden kazandırmak için kütüphanelerine roman, kişisel gelişim kitapları, edebi eserler gibi kitaplar bağışladık. Onlara insan gözüyle bakarak değerli birer birey olduklarını hissettirmek ve topluma yararlı bireyler olarak geri kazandırmak için elimizden gelen desteği göstermeye devam edeceğiz’ dedi.