Dünya Satranç Günü’nü Sualtı Hayvanat Bahçesi’nde Balıklar Arasında Kutladılar Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) “20 Temmuz Dünya Satranç Günü”nü sualtında gösteri maçı ile kutladı

Anadolu Yakası’nın en büyük alışveriş ve eğlence merkezi Emaar AVM’de bulunan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, Türkiye Satranç Federasyonu ile mücadele ve keyif dolu bir kutlama etkinliğine imza attı. 20 Temmuz Dünya Satranç Günü kapsamında satranç sporcuları Atilla Gürmen ve Haluk Soysal’ın yüzlerce deniz canlısı arasında gerçekleştirdiği maçta hem izleyiciler hem de oyuncular heyecanlı anlar yaşadı. Ziyaretçilere nefes kesici bir oyun sergileyen sporcular, gösteri maçında ilk defa 1852 yılında oynanan ve tüm zamanların en güzel beş oyunundan biri olan Herdem Yeşil Parti’sini canlandırdılar.



Renkli ve dikkat çekici bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi Genel Müdürü Gülnur İnkaya; “Emaar olarak gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızda çocuklarımızı ve onların gelişimini esas alıyoruz. Değerli sporcularımızın sualtında gerçekleştirdiği gösteri maçı da çocuklarımız tarafından büyük bir ilgi ile takip edildi. Bu etkinliğin onlar için eşsiz bir deneyim olarak ufuklarını açmasını, sualtı dünyasına ve satranç sporu konusunda farkındalık yaratmasını temenni ediyor; bu vesile ile tüm satranç camiasının Dünya Satranç Günü’nü kutluyoruz” dedi.



Satranç sporunun dünyadaki en özel spor branşlarından birisi olduğunu dile getiren TSF Başkanı Gülkız Tulay ise, “Aklı, zihni, düşünceleri harekete geçiren, birkaç sonraki hamleyi hesaplamayı öğreten, eğiten ve yönlendiren bir spordur satranç… Öyle ki satranç ile daha fazla insanı tanıştırarak, sevdirerek ve yaygınlaştırarak geleceğe yatırım yapıyoruz. Dünya üzerinde yaşayan tüm insanlar din, dil, ırk, cinsiyet, yaş ve herhangi bir fiziksel engel gözetmeksizin aynı satranç tahtası üzerinde birleşip, mücadele edebilir. Centilmence mücadelenin en güzel örneğidir satranç… Bu nedenle ülkemizde ve dünyada satrancın daha çok yaygınlaşmasını diliyorum. Satranç ailemiz ve spor camiası adına tüm satrançseverlerin Dünya Satranç Günü’nü kutluyorum.



Bu özel günü, Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’nde, satranç sporcularımız Atilla Gürmen ve Haluk Soysal’ın deniz canlıları ve vatozlar eşliğinde kıyasıya mücadele edeceği gösterisi ile kutlamak bize heyecan verdi. Satrancın, her yerde ve her şartta oynanabilir, engelsiz bir spor olduğunu gözlerimizle en renkli şekilde görmüş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”





Dünya Satranç Günü Hakkında:

20 Temmuz, Fransa'nın Paris kentinde 1924'te FIDE’nin (Dünya Satranç Federasyonu) kuruluşunun 94. yıldönümü ve 1966'da UNESCO tarafından önerilen Uluslararası Satranç Günü'nün 52. yıldönümüdür.

“Dünya Satranç Günü”, UNESCO’nun satranç sporuna özel bir gün olması önerisinin verildiği 1966 yılından beri 188 ülkede kutlanmaktadır. Her yıl FIDE’ye üye 188 ülkede özel törenler, kutlamalar yapılmakta, turnuvalar düzenlenmekte ve mesajlar verilmektedir.